БЕРДСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное бюджетное учреждение: Бердский историко-художественный музей был открыт в 1987 году.

Музей состоит из двух залов истории и трех выставочных залов. 26 июля, после почти трехмесячных вынужденных “каникул” вновь открывается городской историко-художественный музей.

Директор музея Вера Борисовна Панченко, для которой трудовые будни начались еще первого июля, несмотря на отсутствие средств, умудрилась сделать этот день интересным: посетители смогут не только по достоинству оценить искус-ство бердского художника И.Репьюка, выставка картин которого будет демонстрироваться в течение месяца, но и по-настоящему удивиться сюрпризам природы - в одном из залов будут выставлены экспонаты единственной в нашей стране кунсткамеры (биологические мутанты).

Так что благодаря находчивости и обширным связям Веры Борисовны и бердчане теперь смогут познакомиться с этой редчайшей выставкой привезенной в наш сибирский городок аж из Санкт-Петербурга.

Иллюстрации:

Муниципальное бюджетное учреждение «Бердский историко-художественный музей».