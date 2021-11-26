БЕЛЯЕВ Сергей Алексеевич

Родился в 1936 г. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Города римской Северной Африки во времена владычества вандалов (по данным Виктора из Виты) (Воронежский государственный университет, 1970).

Работает старшим научным сотрудником Центра по изучению истории религии и церкви ИВИ РАН

Область интересов : Поздняя Римская империя, раннее христианство (христианская археология, история ранней Церкви, архитектура, литургика), история Херсонеса, русская эмиграция первой волны.

Сочинения: Сев. Африка и Сев. Причерноморье в IV – VI веках (по данным эпиграфики) // VII конференции византинистов в Тбилиси: Тезисы докладов. Тбилиси, 1965;

К истолкованию CIL YIII 619 // ВДИ 1968; Об одном "противоречии" Виктора из Виты // Античность и современность: Сб. ст. 1972;

К вопросу о североафриканской краснолаковой керамике из Херсонеса и Керчи // Краткие сообщения И-та археологии № 130. 1972; Когда Гейзерик захватил Болеарские острова? // Античная древность и средние века. Сб. 10. 1972;

Вопрос о крещении князя Владимира в юбилейной литературе // Byzantinorоssica. Т. 1, 1994;

Торжественное возвращение Максима Грека (На итальянском языке). Fiorenza, 2003 и др.