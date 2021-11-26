БЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Бековский районный краеведческий музей. Музей размещен на первом этаже двухэтажного здания, построенного во второй половине XIX века помещиками Устиновыми как "Белая гостиница".

Бековский районный музей открыт 6 ноября 1986 года. Имеет пять залов. Первый посвящен древней истории . Все экспонаты собраны на территории края. Это палеонтологические и археологические находки.

Интерьер крестьянской избы в которой размещены предметы, бытовавшие в XVII - XVIII веках: ткацкий стан, прялки, ступы, маслобойки, корыта, рубель и др. Домашняя утварь: коллекция гончарных изделий, плетение, орудия сельскохозяйственного труда. Коллекция самоваров, утюгов и другое.

Второй зал посвящен экспозициям советского периода вплоть до реформы.

Третий зал посвящен ВОВ 1941-1945 годам. Здесь удостоверения и награды, личные вещи, фотографии ,письма, материал о тружениках тыла. Четвертый и пятый залы - "Искусство".

В них размещены иконопись и литье, церковные реликвии, книги конца XVIII -XIX веков, живопись местных самодеят. художников, домотканные зделия XVIII - XX веков. Посетители выражают благодарность "за милый и добрый краеведческий музей".

Иллюстрации:

Бековский районный краеведческий музей.