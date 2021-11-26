В закладки
БАШНЯ ГРОМОВАЯ, МУЗЕЙ
Музей «Смоленск - щит России» (башня Громовая). Громовая - одна из самых красивых башен «ожерелья земли русской», Смоленской крепостной стены, возведенной зодчим Федором Конем.
Это первая из отреставрированных башен крепости, восстановленная в своем первоначальном виде. Посетителям предоставляется возможность увидеть уникальный внутренний интерьер башни, пройтись по ее узким крутым лестницам, полюбоваться деревянным шатром изнутри.
Иллюстрации:
Музей «Смоленск - щит России» (башня Громовая).
333
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится