БАШНЯ ГРОМОВАЯ, МУЗЕЙ

Музей «Смоленск - щит России» (башня Громовая). Громовая - одна из самых красивых башен «ожерелья земли русской», Смоленской крепостной стены, возведенной зодчим Федором Конем.

Это первая из отреставрированных башен крепости, восстановленная в своем первоначальном виде. Посетителям предоставляется возможность увидеть уникальный внутренний интерьер башни, пройтись по ее узким крутым лестницам, полюбоваться деревянным шатром изнутри.

Иллюстрации:

Музей «Смоленск - щит России» (башня Громовая).