БАРЛОВА Юлия Евгеньевна

Родилась в 1974 г. Окончила Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (ЯрГПУ) в 1996 г. Кандидатская диссертация : "Дискуссия по вопросу о реформировании парламента в Англии, 1779–1785" (ЯрГПУ, 1999).

Работает доцентом кафедры всеобщей истории исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Область интересов : Политическая и культурная история Великобритании в XVIII–XIX вв.; новая политическая история в историографии; политическая коммуникация и пропаганда в новое время.

Сочинения: У истоков современных политических течений: Эдмунд Берк // Ярославский пед. вестник. 1996. № 6;

Идеи английского Просвещения в политической жизни второй половины XVIII века: к вопросу о природе британского реформизма // Ярославский пед. вестник. 1998. № 1.

Сэр Фредерик Мортон Иден и его труд «Положение бедных» (1797) //Вопросы истории. 2009. № 5

Система социальной помощи в Англии XVII – первой половины XIX вв. и конструирование нарративов о «старом законодательстве о бедных» //Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории ИВИ РАН. 2009. № 28

Работные дома в истории английской социальной политики //Наука и школа. 2009, № 5