БАБУРКИН Сергей Александрович

Родился 9.04.1954, г. Струнино Владимирской обл. Окончил историко-филологический факультет Ярославского государственного педагогического института в 1977 г.

Кандидатская диссертация : "Вооруженные силы в политической системе Колумбии" (Институт Латинской Америки АН СССР, 1984). Докторская диссертация : "Армия и политика в Андских странах" (Дипломатическая академия МИД РФ, 1994).

Доцент (1991), профессор (1997). В настоящее время заведующий кафедрой политологии и социологии исторического факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Область интересов : Военно-гражданские отношения, проблемы новейшей истории Америки и Европы, международной и национальной безопасности.

Сочинения: Всего более 80 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.

Вооруженные силы в политическом процессе. Ярославль, 1997. 103 с.;

Использование военной силы во внешней политике США: эволюция официальной концепции после холодной войны // США на пороге XXI века. М., 1996;

Некоторые аспекты военной политики ГИТА в Латинской Америке // Актуальные проблемы внешней политики и межд. отношений. М., 1994;

Армия и политика в андских странах. Ярославль, 1990;

The Bosnian Crisis and the Problem of U.S. Russian Military Cooperation // The Mediterranean Quarterly, Vol. 7, no 4, Fall 1996, Р;

Russia’s Search for Identity, Nationalism and National Security // Civil-Military Relations, Nation Building, and National Identity – Comparative Perspectives. Ed. by C. Danopoulos et al. (Praeger: Westport, CT; London, 2004).

Ярославские избиратели о технических нововведениях в работе избирательных комиссий и доверии к выборам (октябрь-ноябрь 2012г.): материалы социологического исследования /под.ред. С.А. Бабуркина. – Ярославль: Издательство ЯГПУ,2012,.39 с.

Президентские выборы 2011 года в Киргизской республике [Текст] / С.А.Бабуркин // Ярославский педагогический вестник. – 2012. - № 1. - С.123 - 126.

ФБР в контрразведывательной системе США [Текст] / С.А.Бабуркин // Ярославский педагогический вестник/ - 2011.- № 1.- С.105 - 112