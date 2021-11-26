АЙРАПЕТОВ Арутюн Гургенович

Родился 8.04.1950, в г. Баку. В 1972 году окончил МГУ . Там же в 1978 году защитил кандидатскую диссетацию по теме "Социально-политические взгляды и революционно-практическая деятельность Эрвина Сабо (1899 – 1914 гг.)" . В 1997 году получил степень доктора исторических наук за работу по теме "Венгерские рабочие на рубеже XIX – XX вв.: исследование социокультурного развития (по материалам г. Будапешта)" (Институт славяноведения и балканистики РАН, 1997).

В настоящее время работает профессором кафедры всеобщей истории в Институте гуманитарного и социокультурного образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина,

Учителя : Н.Е. Овчаренко, Т.М. Исламов.

Область интересов : Социальная история Австрии и Венгрии, история зарубежной общественной мысли, историческая антропология.

Сочинения: Эрвин Сабо, пламенный революционер-социалист. М., 1984;

Западноевропейский и русский утопический социализм Нового времени. М., 1991 (в соавторстве с А.И. Юдиным);

Вступая в индустриальный мир: венгерские рабочие на рубеже XIX – XX веков. Тамбов, 1997;

Зарубежная политическая мысль: от античности до наших дней. Тамбов, 1994 (рук. авт. кол. и соавтор);

Холодная война в межд. отношениях второй половины ХХ века. Тамбов, 2001 (в соавт. с В.В. Романовым);

Историческая судьба Австро-Венгрии // ВИ. 1999. № 1;

От империи Габсбургов к идее Дунайской конфедерации // ВИ. 2004. № 2.