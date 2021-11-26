АРТЕМЬЕВ Эдуард Николаевич

Советский и российский композитор .

Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу композиции. Автор опер, ораторий , симфоний, сюит, кантат . Новатор в области применения электронной музыки, которая занимает одно из центральных мест в его творчестве. Создал музыку к более чем 160 художественным, документальным, мультипликационным фильмам и к более чем 30 театральным по­становкам. Работал над музыкой к картинам таких режиссеров, как Н. С. Михалков , А. А. Тарковский, А. С. Кончаловский, В. Ю. Абдрашитов, П. Г. Чухрай.

Автор статьи: Орлов И.Б.