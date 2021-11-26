АРСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «КАЗАН АРТЫ»

АРСКИЙ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «КАЗАН АРТЫ» - арский историко-этнографический музей «Казан арты» был создан в форме муниципального учреждения.

Открыт 8 декабря 2009 года при участии первого президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева.

Музей осуществляет социально–культурные, научно–исследовательские, экскурсионные, просветительские функции, хранит и использует движимые и недвижимые культурные и исторические ценности и принимает туристов. Учредителем музея является Арский районный исполнительный комитет.

Экспозиции музея представляют историю, культуру, традиции татарского народа на примере признанного центра Заказанья - Арского края. События, люди, дела, достижения - из этих фрагментов и состоит история нашего музея « Казан арты».

Иллюстрации:

Арский историко-этнографический музей «Казан арты»