АРШИНЦЕВА Ольга Алексеевна

Родилась в 1957 г. Окончила Алтайский государственный университет в 1978 г. В Томском государственном университете защитила к андидатскую диссертацию : "Политика Великобритании в отношении Германии в 1922–1925 гг." (1987).

В настоящее время профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета

Область интересов : Международные отношения, внешняя политика Великобритании после I мировой войны, политическая история стран Запада в XX в.

Сочинения: Автор более 20 статей по проблемам внешней политики Великобритании в годы Первой мировой войны и послевоенного урегулирования.

К опыту формирования политических систем Запада // Вопросы политологии: Межвузовский сб. Барнаул, 1991;

Политика Англии по отношению к Германии в 1922 – 1925 гг. в освещении английской прессы // Источниковедческие проблемы всеобщей истории: Сб. науч. тр. Караганда: Изд-во Карагандинского университета, 1991;

Программа «европейской реконструкции» в политике правительства Д.Ллойд Джорджа (1921 г.) // Проблемы политической истории и политологии: Сб. науч. ст. Барнаул, 1992;

Обсуждение проблемы Лиги наций в правительстве Д. Ллойд Джорджа в 1916 – 1918 гг. // Актуальные вопросы истории, историографии и межд. отношений: Сб. науч. ст. Барнаул: 1996;

Британские политики на путях к первой мировой войне // Исследования по всеобщей истории и межд. отношениям: Межвузовский сб. науч. ст. Барнаул, 1997, и др.