АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА И НАРОДНОГО ИСКУССТВА «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА И НАРОДНОГО ИСКУССТВА «МАЛЫЕ КОРЕЛЫ» - сегодня Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства Северных районов России «Малые Корелы» - фактически единственное место, где можно окунуться в незабываемую атмосферу прежнего Севера.

Его территория (139,8 га) включает в себя несколько секторов: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. Музей появился благодаря воистину титанической работе художников, архитекторов, реставраторов и этнографов, которые задались целью сохранить национальное достояние.

Музей был основан в 1963 году по инициативе главного архитектора Архангельской специализированной научно-реставрационной производственной мастерской (АСНРПМ) Лапина Валентина Алексеевича; открытие состоялось в 1973 году. Сюда привезли здания, которые стояли в отдаленных поселениях Архангельской области, в старинных деревнях и селах. Чтобы осмотреть их все, пришлось бы предпринять большое путешествие по огромной территории. Теперь же несколько веков истории и архитектуры Русского Севера можно увидеть во время приятной прогулки по живописной местности.

Название музею дал находящийся неподалеку населенный пункт, где в XII-XIV веках проживало угро-финское племя корелы, а известность принесла редкая коллекция собранных из удаленных уголков Архангельской области и бережно сохраняемых уникальных памятников деревянного зодчества XVI-XIX веков, представляющих безусловную архитектурно-художественную, этнографическую и историческую ценность, отражающую особенности построек области и вершину плотницкого искусства. Культовые постройки комплекса (церкви, частовни, колокольни) являются эталоном деревянной архитектуры.

Музей «Малые Корелы» является членом Ассоциации европейских музеем под открытым небом, Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 года № 1112 включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в 2012 году удостоен региональной общественной награды «Достояние Севера» в номинации «Предприятия непроизводственной сферы».

В экспозиции собраны около 120 гражданских и церковных построек, объединенных в своего рода поселения районов Архангельского севера: Каргопольско - Онежского, Мезенского, Двинского, Пинежского. В планах музея экспозиции Поморского и Важского регионов. Среди построек - крестьянские, купеческие избы, амбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы и многое другое.

Самые ранние экспонаты: колокольня села Кулига Дракованова XVI века, Вознесенская церковь села Кушерека и Георгиевская церковь села Вершина XVII века. Кроме того, в оперативном управлении музея находятся памятники архитектуры, расположенные на своей исторической родине. Это Никольская церковь, 1584 год (село Лявля) и редчайший трехчастный храмовый ансамбль XVIII-XIX веков (село Нёнокса): Троицкая церковь 1729 года, Никольская церковь 1765 года, колокольня 1834 год.

Музей обладает крупнейшим в России собранием деревянных ветряных мельниц, механизм одной из них (из деревни Калгачиха) восстановлен и ежегодно демонстрирует помол зерна на празднике хлеба. Интерес представляют и интерьерные экспозиции, погружающие в атмосферу истинной старины. Здесь работают народные мастера, проводят мастер-классы и открывая секреты ремесла.

В историко-заповедной зоне «Старый Архангельск» находятся музейные комплексы «Усадьба М.Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания» (Марфин дом). Главная их задача - организация образовательной, выставочной, просветительской и информационной деятельности музея. В усадебном доме открыт «Интерьер городского дома начала ХХ века: кабинет» – типичный интерьер кабинета, характерный для архангельских домов среднего класса.

В музее круглогодично открыты выставки, демонстрирующие редкие коллекции северных крестьянских промысловых судов и сухопутных средств передвижения, технологический процесс пошива карбаса (парусно-гребное судно, распространённое у жителей Севера и Сибири, с XVI до середины XX века) и все этапы возведения рубленых крестьянских построек. На период летнего туристического сезона дополнительно открываются временные выставки и экспозиции.

Для посетителей музей предлагает широкий спектр услуг: обзорные и тематические экскурсии (в т.ч. экологические), музейно-образовательные программы для школьников, свадебные обряды для молодоженов в поморских традициях. Проводятся народные гуляния и праздники с участием фольклорно -этнографического театра, ярмарки народных ремесел, мастер-классы, северные колокольные звоны, в т.ч. колокольные концерты.

Иллюстрации:

Архангельский музей «Малые Корелы».