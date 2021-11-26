АЛТАЙСКИЙ МУЗЕЙ

Алтайский районный краеведческий музей. История Алтайского краеведческого музея началась с коллекции любителей-энтузиастов.

В начале 1964 года Евдокия Андреевна Тарасова, а чуть позже - Виталий Яковлевич Кречетов, учителя истории, начали работу по сбору материала по истории района, встречались со старожилами, работали в Государственном архиве Алтайского края (ГААК).

На учете в музее находится 8 400 единиц хранения основного фонда. Экспозиции размещены в 12-ти залах.

Первый зал - зал афганской славы. Здесь собрана информация о воинах-интернационалистах, выполнявших свой долг в Демократической Республике Афганистан .

Следующий зал оформлен в стиле «крестьянская изба». Во второй половине XVIII века из Европейской части России на Алтай начинают переселяться старообрядцы - сторонники древнерусской церковной обрядности. Большинство населения сел Ая, Н.-Каянчи, Тавды, Тоурака, Н.-Каменки, Булатова, Никольского и других составляли старообрядцы-раскольники (кержаки). В этом зале собрана богатая коллекция старых кувшинов, различающихся по размерам, форме и, соответственно, назначению. Некоторые кувшины предназначались для хранения молока, которое, будучи налитым в подобный кувшин, долгое время не скисало. В узкогорлом кувшине годами могло храниться вино. Поверхность многих кувшинов разукрашена затейливым орнаментом. Помимо кувшинов привлекают внимание посетителей железный умывальник, утюг, ступа. Горница Кроме этого, в экспозицию входят расписные полати и лавки, русская печь с живописными голбцами и опечком, зыбка для младенцев, деревянная резная кровать (мастер В.В. Макаров), украшенная вязаным подзором и покрывалом, гостеприимный стол с самоваром, накрытый яркой скатертью-филе. На стенах - иконы . На голбцах и лавках размещены предметы рукоделия, которым женщины занимались долгими зимними вечерами, - прялки, веретена, самопряхи и т. д. Третий зал является продолжением экспозиции о материальной и духовной культуре переселенцев в Алтайскую волость, прибывших в 1880-1882 годах из Тамбовской, Воронежской, Тобольской, Орловской губерний. Многие жители сохранили элементы традиционной культуры и передали музею образцы женского рукоделия: рушники, салфетки, подзоры, ковры. Здесь стоит обратить внимание на женскую рубаху, представляющую собой сшитые кофту и юбку. Такая одежда была удобной и не требовала дополнительных расходов. Кроме того, стоимость такой одежды была ниже, чем общая стоимость кофты и юбки. Есть еще интересный экспонат, на который обязательно стоит обратить внимание. Это - утюг с трубой, который не надо было постоянно нагревать, а следовало только один раз затопить. Так жили наши деды и прадеды в конце XVIII - начале XIX веков. В музее есть зал истории кержаков и крестьянского творчества. Экспозиции в следующих залах посвящены истории социалистического строительства в районе, истории комсомольской организации и партизанского движения . Выставлена коллекция оружия времен гражданской войны . В экспозиции, посвященной периоду Великой Отечественной войны , помещены письма с фронта, благодарности, фотографии, документы - свидетельства, удостоверения, справки. На особом стенде размещены фотографии Героев Советского Союза: П.К. Коршунова, А.А. Бурындина, А.С. Конева, И.А. Кузьмина, Е.Ф. Субботина, Ф.М. Стренина и полных кавалеров ордена Славы: К.А. Плесовских, В.П. Льянкова, Ф.Г. Овчинникова. Представлены в экспозиции и вещевые экспонаты - фрагменты оружия времен Великой Отечественной войны, солдатская каска, фляжка, шинель Героя Советского Союза И.А. Кузьмина и др. По экспозициям зала современного развития хозяйства можно проследить историю всех организаций, учреждений, акционерных обществ района, увидеть образцы выпускаемой ими продукции. В зале природы представлена коллекция жуков, бабочек, собранная В.И. Копыловым, любителем-натуралистом из с. Сараса, чучела различных животных, встречающихся на территории района. Здесь же экспонируется коллекция костных останков ископаемой фауны четвертичного периода. Часть находок была обнаружена в ходе работы золотоискателей у с. Никольского. По этим находкам можно приблизительно определить состав плейстоценовой фауны, представителями которой были мамонт, шерстистый носорог, бизон, дикая лошадь, северный и большерогий олень, медведь. Все эти животные 100-110 тысяч лет назад обитали на территории современного Алтайского района. Найденные палеонтологические находки свидетельствуют о том, что в прошлые эпохи животный мир этой удивительной местности был разнообразным. В зале, посвященном творчеству Н.К. Рериха, побывавшего в Алтайском районе во время трансгималайской экспедиции в 1926 году, хранятся репродукции картин художника, подаренные Рериховским фондом г. Ростова-на-Дону и Сибирским Рериховским обществом г. Новосибирска . В музее собран богатый материал об этой экспедиции. Имеется библиотека - около 100 экземпляров журналов и книг. Экспозиции музея постоянно пополняются интересными и редкими экспонатами благодаря жителям Алтайского района. Практически все экспонаты, составляющие основной и вспомогательный фонды, были переданы в музей безвозмездно, в качестве дара. В настоящее время в музее в качестве экспонатов выставлены уникальные весы-безмен, основным элементом которых является плоская пружина. Эти весы сделали алтайские умельцы в ХIХ веке. В 2007 году музей включен в число посещаемых объектов международного маршрута «Алтайский край - Республика Алтай - Монголия - Китай - Казахстан» под названием «Алтай - Золотые горы». За год музей посещают более 5 400 человек.

Иллюстрации:

Алтайский районный краеведческий музей.