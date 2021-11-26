АЛЛЕЯ ПРАВИТЕЛЕЙ

«АЛЛЕЯ ПРАВИТЕЛЕЙ» – сквер в Москве, созданный Российским военно-историческим обществом , расположенный недалеко от Музея военной формы одежды РВИО, по адресу: Петроверигский переулок, д. 4, стр. 1.

На «Аллее» расположены бюсты правителей России – от легендарного князя Рюрика до последнего руководителя СССР Михаила Сергеевича Горбачева .

Торжественное открытие «Аллеи правителей» проходило в два этапа. Первый состоялся 26 мая 2017 года. В церемонии приняли участие министр культуры РФ, председатель РВИО Владимир Мединский и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. На первом этапе были открыты бюсты правителей России от Рюрика до руководителя Временного правительства Александра Федоровича Керенского.

Второй этап открытия «Аллеи правителей» состоялся 22 сентября 2017 года. Новая ее часть была представлена бюстами семи лидеров советского государства: от Владимира Ленина до Михаила Горбачева .

Все образы правителей выполнены в бронзе президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели.

На 27 сентября 2017 года на «Аллее правителей» представлены бюсты следующих 42 исторических руководителей русской земли:

Князья/княгини

Рюрик , Олег , Игорь , Ольга , Святослав Игоревич , Владимир Святой , Ярослав Мудрый , Владимир Мономах , Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский , Всеволод Большое Гнездо , Александр Невский , Иван Калита , Дмитрий Донской , Василий II Темный, Иван III , Василий III .

Цари

Иван IV Грозный , Федор I Иоаннович, Борис Годунов , Михаил Федорович Романов , Алексей Михайлович , Софья Алексеевна , Петр I , Анна Иоанновна , Елизавета Петровна , Петр III , Екатерина II , Павел I , Александр I , Николай I , Александр II , Александр III , Николай II .

Председатели Временного правительства

Львов Георгий Евгеньевич , Керенский Александр Федорович .

Правители советской эпохи

Владимир Ильич Ленин , Иосиф Виссарионович Сталин , Никита Сергеевич Хрущев , Леонид Ильич Брежнев , Юрий Владимирович Андропов , Константин Устинович Черненко , Михаил Сергеевич Горбачев .

В скором времени планируется открытие бюста первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина .

Министр культуры РФ Владимир Мединский так прокомментировал инициативу РВИО: «Мы бы хотели, чтобы сюда приходили школьники, это хорошее место для открытых уроков… Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси… рассмотреть, как они выглядели, прочитать, когда они жили».

В свою очередь, министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила, что знать свою историю необходимо всем: «У нас настолько великая культура, великая история – и не надо никого навязывать, но не давать возможности живущим сейчас молодым знать того, что было, какие ценности наша страна имела и какие ценности дала всему миру, мы не можем, это несправедливо по отношению к тем, кто живет сейчас».

Председатель Комитета Государственной думы по культуре, режиссер Станислав Говорухин подчеркнул: «Каждый памятник – это символ еще одной страницы нашей истории. И сегодняшнее событие я воспринимаю не как праздник, а как призыв к тому, чтобы молодежь изучала историю своей страны – неприукрашенную историю, какой она была на самом деле».