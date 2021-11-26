АЛЛАИХОВСКИЙ МУЗЕЙ

Муниципальное учреждение культуры Аллаиховский музей природы тундры и охотничьего промысла имени Д.А. Лебедева (Республика Саха, Якутия).

Основной задачей и целью работы музея является наиболее полное отображение природы Индигирской тундры Аллаиховского улуса, развитие оленеводства, охотничьего и рыбного промысла - основного занятия местного коренного населения, истории родного края.

Пробуждение интереса населения улуса и посетителей музея к познанию искусства и культуры народов Севера через музей и его коллекции, воспитание бережного, уважительного отношения к неповторимой природе Заполярья, музейным ценностям и памятникам, как к части культуры Севера. Музей является своеобразной визитной карточкой Аллаиховского улуса, о нем знают не только в родном улусе, республике, России , но и во всем мире.

Экспозиции музея размещены по трем отделам музея: отдел истории Аллаиховского улуса; отдел природы; отдел этнографии . Аллаиховский музей имеет филиал «Как жили наши предки», в 17 км от поселка Чокурдах.

Иллюстрации:

Аллаиховский музей природы тундры и охотничьего промысла им. Д.А. Лебедева.