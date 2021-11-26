АЛЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

Алейский историко-краеведческий музей.​ Музей имеет 17172 единиц хранения уникальных по своему роду предметов, связанных с историей края, этнографией, археологией .

В основном фонде музея сегодня имеется 14383 предметов. Наиболее ценные музейные коллекции Алейска представлены живописными работами художников края, нумизматикой (1402 ед.хр.), экспонатами этнографического направления, уникальной коллекцией камней и минералов.

Музей основан в 1982 году по инициативе трудящихся города. За время своей деятельности музей сложился как уникальный организм и занял достойное место в культурной жизни города. В сентябре 1999 года музей получил постоянную прописку в здании бывшего Госбанка, где в годы Великой Отечественной войны ​1941-1945 гг . располагался Харьковский эвакогоспиталь.

Коллекции музея отражают историю города от первых поселений до современности, рассказывают о природных богатствах, развитии железной дороги, истории предприятий и учреждений города, раскрывают развитие православия и отображают самобытность культуры и быта народов России: русских, немцев, украинцев, белорусов, узбеков и др.

Иллюстрации:

Алейский историко-краеведческий музей.