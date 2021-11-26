АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДАЧА ИМЕНИ И.Е. РЕПИНА

Творческая база Союза русских художников в Тверской области на берегу реки Мсты и озера Мстино (недалеко от Вышнего Волочка), включая окрестные деревни.

История создания и работы

Так называемая “Академическая дача” возникла в июле 1884 года в районе деревни Малый городок и прилегающей к ней территории в размере примерно сорока десятин. Изначально эта сложившаяся творческая база была предназначена для того, чтобы там проходили летнюю практику студенты Академии художеств . Участок, на территории которого располагался большой парк, дом, прочие постройки, принадлежал Министерству путей сообщения. Академия художеств арендовала его на длительный срок.

Первоначальное название “дачи” - Владимиро-Мариинский приют, так как великий князь Владимир Александрович был президентом Академии, а его супругой была великая княгиня Мария Павловна.

Василий Александрович Кокорев , известный русский меценат, почетный член Академии художеств, был попечителем “Академической дачи”. Он внес немалый вклад в ее благоустройство и организацию жизни и работы. Так, с подачи и при финансово й помощи Кокорева в 1885 году на территории дачи был построен огромный восьмигранный павильон, богато и красиво украшенный. Его проект принадлежал архитектору Василию Александровичу Кенелю. Он стал художественным центром дачи.

В дореволюционные годы Академическую дачу посещали многие известные художники. В частности, там работали Репин , Серов , Куинджи, Рерих , А. Васнецов, Чистяков, Левитан и другие.

После революционных событий 1917 года на территории дачи был организован пионерский лагерь, и база поменяла свое назначение. Однако в 1948 году Академическую дачу возродили, и этот архитектурно-парковый ансамбль был снова передан Академии художеств. Более того, в 1970-1980-х годах проводились работы по развитию благоустройства территории творческой базы. В частности, там были построены некоторые служебные здания и ряд мастерских. “Академическая дача” вернула себе статус крупнейшей художественной базы в России, стала признанным центром творческой жизни. В 1964 году ей было присвоено имя И.Е. Репина. Спустя десять лет на территории дачи установили памятник великому художнику.

Многие советские живописцы работали на Академической даче - Грицай, Копытцева, Левитин и другие. Картины, созданные здесь, в больших количествах были представлены на многочисленных художественных выставках 1960-1980-х годов.

В 2004 году отмечался 120-летний юбилей Академической дачи. В этот год там была открыта мемориальная доска ее попечителю, меценату Василию Кокореву.