АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДАЧА ИМЕНИ И.Е. РЕПИНА
Творческая база Союза русских художников в Тверской области на берегу реки Мсты и озера Мстино (недалеко от Вышнего Волочка), включая окрестные деревни.
История создания и работы
Так называемая “Академическая дача” возникла в июле 1884 года в районе деревни Малый городок и прилегающей к ней территории в размере примерно сорока десятин. Изначально эта сложившаяся творческая база была предназначена для того, чтобы там проходили летнюю практику студенты Академии художеств. Участок, на территории которого располагался большой парк, дом, прочие постройки, принадлежал Министерству путей сообщения. Академия художеств арендовала его на длительный срок.
Первоначальное название “дачи” - Владимиро-Мариинский приют, так как великий князь Владимир Александрович был президентом Академии, а его супругой была великая княгиня Мария Павловна.
Василий Александрович Кокорев, известный русский меценат, почетный член Академии художеств, был попечителем “Академической дачи”. Он внес немалый вклад в ее благоустройство и организацию жизни и работы. Так, с подачи и при финансово й помощи Кокорева в 1885 году на территории дачи был построен огромный восьмигранный павильон, богато и красиво украшенный. Его проект принадлежал архитектору Василию Александровичу Кенелю. Он стал художественным центром дачи.
В дореволюционные годы Академическую дачу посещали многие известные художники. В частности, там работали Репин, Серов, Куинджи, Рерих, А. Васнецов, Чистяков, Левитан и другие.
После революционных событий 1917 года на территории дачи был организован пионерский лагерь, и база поменяла свое назначение. Однако в 1948 году Академическую дачу возродили, и этот архитектурно-парковый ансамбль был снова передан Академии художеств. Более того, в 1970-1980-х годах проводились работы по развитию благоустройства территории творческой базы. В частности, там были построены некоторые служебные здания и ряд мастерских. “Академическая дача” вернула себе статус крупнейшей художественной базы в России, стала признанным центром творческой жизни. В 1964 году ей было присвоено имя И.Е. Репина. Спустя десять лет на территории дачи установили памятник великому художнику.
Многие советские живописцы работали на Академической даче - Грицай, Копытцева, Левитин и другие. Картины, созданные здесь, в больших количествах были представлены на многочисленных художественных выставках 1960-1980-х годов.
В 2004 году отмечался 120-летний юбилей Академической дачи. В этот год там была открыта мемориальная доска ее попечителю, меценату Василию Кокореву.