АХУНОВСКИЙ МУЗЕЙ

Ахуновский историко-краеведческий музей.

Музей состоит из 5 комнат (залов). Залы охватывают историю: образования села Ахуново; Октябрьской революции ; движение Красных партизан; Отечественной войны; организации колхоза и так далее.

Особую ценность имеет стенд, рассказывающий об оказании помощи фронту в годы войны в 1941-1945 годов, так как колхоз "Красный партизан" в 1985 году был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. Основные фонды музея включают 468 предметов, полностью коллекция музея состоит из 573 предметов.

Иллюстрации:

Ахуновский историко-краеведческий музей.