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АХУНОВСКИЙ МУЗЕЙ
Ахуновский историко-краеведческий музей.
Музей состоит из 5 комнат (залов). Залы охватывают историю: образования села Ахуново; Октябрьской революции; движение Красных партизан; Отечественной войны; организации колхоза и так далее.
Особую ценность имеет стенд, рассказывающий об оказании помощи фронту в годы войны в 1941-1945 годов, так как колхоз "Красный партизан" в 1985 году был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени. Основные фонды музея включают 468 предметов, полностью коллекция музея состоит из 573 предметов.
Иллюстрации:
Ахуновский историко-краеведческий музей.
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