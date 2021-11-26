АГИШЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

В 2001 году окончил исторический факультет МПГУ , специализировался по кафедре истории Древнего мира и Средних веков. Защитил диплом на тему: «Социальная динамика и развитие собственности на землю в средневековой Норвегии» (научный руководитель – Ю. И. Писарев). В 2001–2004 годах проходил обучение в аспирантуре МГУ имени М. В. Ломоносова . В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему: «Эволюция форм собственности и семейной организации в средневековой Норвегии (вторая половина XIII – первая половина XIV вв.)» под руководством А. А. Сванидзе . С 2004 года преподаёт на историческом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова : до 2007 года – младший научный сотрудник кафедра истории Средних веков, а затем – ассистент той же кафедры. С 2007 года также преподаёт на кафедре мировой политики и международных отношений РГГУ, руководит специальностью «Россия – страны Скандинавии». Также занимается изучением биографии и творчества писателя В. Т. Шаламова.