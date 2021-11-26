АФИНОГЕНОВ Дмитрий Евгеньевич
Родился в 1965 году. Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ в 1987 г.
Кандидатская диссертация: "Социально-политические концепции в раннесирийской литературе" (ИВИ РАН, 1991). Докторская диссертация: "Константинопольский Патриархат и императорская власть в византийской литературе второго периода иконоборчества" (МГУ, 1998).
Работает ведущим научным сотрудником Центра истории Древнего Востока ИВИ РАН, преподает на филологическом факультете МГУ
Область интересов: Церковная и политическая история Византии иконоборческого и постиконоборческого периода (VIII–X вв.).
Сочинения: Константинопольский Патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784 – 847). М., 1997;
Догматико-полемические трактаты св. Иоанна Дамаскина [вступительная статья, пер. с древнегреч., коммент.] // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Т. 3. М., 1997;
Some Observations on Genres of the Byzantine Historiography // Byzantion. 1992. T. 52;
The Date of Georgius Monachus Reconsidered // Byzantinishe Zeitshrift. 1999. Bd. 92;
Imperial Repentance: the Solemn Procession in Constantinople on March 11, 843 // Eranos. 1999. Vol. 97;
Повесть о прощении императора Феофила и Торжество православия // Scrinium Philocalicum. М., 2004.
Житие преподобного Феодора, архимандрита Сикеонского, написанное Георгием, учеником его и игуменом той же обители. Москва, Индрик, 2005. – 184 с.
Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Антилатинские сочинения. Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия Москва, 2015, 248 с. (перевод в соавтор.)
Mnogosložnyj Svitok: the Slavonic Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos. ACHCByz Paris, 2014, 240 с.