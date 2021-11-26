АФИНОГЕНОВ Дмитрий Евгеньевич

Родился в 1965 году. Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ в 1987 г.

Кандидатская диссертация : "Социально-политические концепции в раннесирийской литературе" (ИВИ РАН, 1991). Докторская диссертация : "Константинопольский Патриархат и императорская власть в византийской литературе второго периода иконоборчества" (МГУ, 1998).

Работает ведущим научным сотрудником Центра истории Древнего Востока ИВИ РАН , преподает на филологическом факультете МГУ

Область интересов : Церковная и политическая история Византии иконоборческого и постиконоборческого периода (VIII–X вв.).

Сочинения: Константинопольский Патриархат и иконоборческий кризис в Византии (784 – 847). М., 1997;

Догматико-полемические трактаты св. Иоанна Дамаскина [вступительная статья, пер. с древнегреч., коммент.] // Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Т. 3. М., 1997;

Some Observations on Genres of the Byzantine Historiography // Byzantion. 1992. T. 52;

The Date of Georgius Monachus Reconsidered // Byzantinishe Zeitshrift. 1999. Bd. 92;

Imperial Repentance: the Solemn Procession in Constantinople on March 11, 843 // Eranos. 1999. Vol. 97;

Повесть о прощении императора Феофила и Торжество православия // Scrinium Philocalicum. М., 2004.

Житие преподобного Феодора, архимандрита Сикеонского, написанное Георгием, учеником его и игуменом той же обители. Москва, Индрик, 2005. – 184 с.

Святитель Фотий, патриарх Константинопольский. Антилатинские сочинения. Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия Москва, 2015, 248 с. (перевод в соавтор.)

Mnogosložnyj Svitok: the Slavonic Letter of the Three Patriarchs to Emperor Theophilos. ACHCByz Paris, 2014, 240 с.