АБЗЕЛИЛОВСКИЙ МУЗЕЙ

Абзелиловский историко-краеведческий музей. Музей создан в 1991 году как филиал Национального музея Республики Башкортостан .

Экспозиция была открыта для посетителей в 1995 году. В музее собрано более трех тысяч экспонатов по истории Зауралья, среди которых поражает своей уникальностью коллекция женских нагрудников, богато украшенных кораллами и серебряными монетами , коллекция разнообразных изделий из войлока ручной работы.

Раритетами музея являются археологические находки - бронзовый топор, серпы, наконечники стрел, кольчуга , коллекция предметов с позднесарматского погребения - двулезвийный меч и костяной наконечник, двусоставные удила с серебряными пластинами.

В музее представлен богатый материал кремневых орудий, нуклеусов и отщепов , сходных с орудиями ашельской и мустьерской эпох , из серии оригинальных ручных рубящих орудий древнейшей на Урале палеолитической стоянки Урта-Тубе, расположенной на западном берегу озера Карабалыкты, у деревни Ташбулатово Абзелилского района.

Дополняет музейную коллекцию богатый фотодокументальный материал, представляющий историю района в разные годы, материалы о боевых и трудовых подвигах и достижениях населения района.

Иллюстрации:

Абзелиловский историко-краеведческий музей.