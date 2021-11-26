МАТЬЕ МИЛИЦА ЭДВИНОВНА

МАТЬЕ МИЛИЦА ЭДВИНОВНА - российский египтолог , музейный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Ро­ди­лась в се­мье морского офи­це­ра. В 1918-1919 годах учи­лась на Выс­ших жен­ских кур­сах у Б. А. Ту­рае­ва и в 1919-1923 годах в Пет­роградском университете .

С 1921 года и до кон­ца жиз­ни ра­бо­та­ла в Государственном Эр­ми­та­же : в раз­ные го­ды - заведующая от­де­лом Древ­не­го Вос­то­ка, заведующая от­де­лом Вос­то­ка, заместитель ди­рек­то­ра по на­учной ра­бо­те. В 1922-1926 годах и 1946-1950 годах пре­по­да­ва­ла в ЛГУ (профессор с 1947 года).

За­ни­ма­лась про­бле­ма­ми древнегипетской ми­фо­ло­гии и куль­та (два из­да­ния кни­ги о ми­фах, ста­тьи о при­ро­де Тек­стов пи­ра­мид и Кни­ги мёрт­вых, о празд­не­ст­ве хеб-сед), од­на­ко из-за идео­ло­гических ог­ра­ни­че­ний советского вре­ме­ни она бы­ла вы­ну­ж­де­на в боль­шей ме­ре пе­ре­ори­ен­ти­ро­вать ис­сле­до­ва­ния на ис­то­рию египетского искусства (фа­рао­нов­ско­го и копт­ско­го пе­рио­дов).

Кон­цеп­ту­аль­но Матье ис­хо­ди­ла из от­верг­ну­той современным ис­кус­ст­во­ве­де­ни­ем тео­рии воз­рас­та­ния реа­лиз­ма как основной тен­ден­ции раз­ви­тия египетского искусства. Силь­ной сто­ро­ной ра­бот Матье в этой об­лас­ти яв­ля­ет­ся учёт ми­ро­воз­зрен­че­ско­го кон­тек­ста изо­бра­зительных па­мят­ни­ков. Её ито­го­вая кни­га «Ис­кус­ст­во древ­не­го Егип­та» ста­ла важ­ным яв­ле­ни­ем куль­ту­ры и до сих пор со­хра­ня­ет своё зна­че­ние.

Матье за­ни­ма­лась изу­че­ни­ем египетской кол­лек­ции Эр­ми­та­жа и бы­ла со­ав­то­ром ка­та­ло­га эр­ми­таж­но­го со­б­ра­ния египетской скульп­ту­ры. Матье - та­лант­ли­вый по­пу­ля­ри­за­тор егип­то­ло­гии, ав­тор книг по куль­ту­ре и искусству Егип­та, рас­счи­тан­ных на ши­ро­кий круг чи­та­те­лей.

Сочинения:

Гре­ко-рим­ский и ви­зан­тий­ский Еги­пет. Л., 1939 (совм. с К. С. Ля­пу­но­вой);

Ми­фы древ­не­го Егип­та. Л., 1940

"Древ­не­еги­пет­ские ми­фы. М.; Л., 1956;

Ис­кус­ст­во древ­не­го Егип­та. М.; Л., 1961. М., 2010;

Древ­не­еги­пет­ская скульп­ту­ра в со­б­ра­нии Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа. М., 1969 (совм. с И. А. Ла­пис);

Из­бран­ные тру­ды по ми­фо­ло­гии и идео­ло­гии древ­не­го Егип­та. М., 1996.