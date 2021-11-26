ЛОБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛОБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский режиссёр, педагог, народный артист РСФСР (1947).
В 1918-1920 годах студент Московского университета. Учился в Москве - в студии артиста МХТ А.А. Гейрота (1919), Шаляпинской студии (1920, педагоги Е.Б. Вахтангов, Л.М. Леонидов, А.Д. Дикий), школе при 2-й Студии МХТ (1921-1922).
С 1924 года актёр московского Театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Затем работал в профклубной мастерской, в 1926-1937 годах - в Театре-студии под руководством Р.Н. Симонова. В 1930-е годы Лобанов руководил Московским театром для детей. В 1944-1957 годы в Московском театре имени М.Н. Ермоловой (в 1946-1956 годы главный режисер).
Уже первый значительный спектакль Лобанова - «Таланты и поклонники» А.Н. Островского (1931) - отличался свежестью трактовки, яркостью деталей. Одно из самых заметных и дискуссионных событий 1930-х годов - «Вишнёвый сад» А.П. Чехова (1934, Театр-студия под руководством Симонова) в версии Лобанова. Возвратив пьесу в жанр комедии, режиссёр лишил её всякого лиризма. Разрушая зрительские стереотипы, Лобанов эксцентрически заострял ситуации, представлял характеры в непривычном ракурсе.
Легендой отечественной сцены стала постановка в 1939 году в московском Театре Революции спектакля «Таня» А.Н. Арбузова, в котором Лобанов и исполнительница главной роли М.И. Бабанова, отойдя от типичной для современного театра той эпохи романтической патетики, рассказали лирическую историю о драме и чувствах частного человека.
Среди других постановок: «Водевили эпохи французской революции» (1932), «Женитьба Бальзаминова» (1932) и «Волки и овцы» (1937) Островского, «Поднятая целина» по М. А. Шолохову (1934), «Всегда в пять» С. Моэма (1936), «Дети солнца» М. Горького и «Живой труп» Л.Н. Толстого (обе 1937 года).
Лобанов достигал естественного, непрерывного движения мизансцен, образующих своего рода зрительную партитуру спектакля. Глубина психологического анализа, точные жанровые зарисовки сочетались в его постановках с праздничной театральностью и гротескной заострённостью рисунка.
Спектакли «Бешеные деньги» (1945) и «Невольницы» (1948) Островского, «Старые друзья» Л.А. Малюгина (1946), «Спутники» В.Ф. Пановой (1947) предвещали театральное обновление последующих десятилетий.
Одной из лучших режиссёрских работ Лобанова стал его последний спектакль - «На всякого мудреца довольно простоты» Островского в Московском театре сатиры (1958).
С 1933 года преподавал в ГИТИСе (с 1948 профессор). Среди учеников - Г.А. Товстоногов, А.А. Гончаров.
Источники:
А.М. Лобанов: Документы, статьи, воспоминания. М., 1980.
Сочинения:
Мысли о режиссуре // Режиссерское искусство сегодня. М., 1962.
Иллюстрации:
Сцена из спектакля «Бешеные деньги» А. Н. Островского. Режиссёр А. М. Лобанов. Архив БРЭ