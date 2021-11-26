ЛОБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛОБАНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский ре­жис­сёр, пе­да­гог, народный артист РСФСР (1947).

В 1918-1920 годах сту­дент Московского университета. Учил­ся в Мо­ск­ве - в сту­дии ар­ти­ста МХТ А.А. Гей­ро­та (1919), Ша­ля­пин­ской сту­дии (1920, пе­да­го­ги Е.Б. Вах­тан­гов, Л.М. Ле­о­ни­дов, А.Д. Ди­кий), шко­ле при 2-й Сту­дии МХТ (1921-1922).

С 1924 года ак­тёр московского Те­ат­ра имени В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской. За­тем ра­бо­тал в проф­клуб­ной мас­тер­ской, в 1926-1937 годах - в Те­ат­ре-сту­дии под руководством Р.Н. Си­мо­но­ва. В 1930-е годы Лобанов ру­ко­во­дил Московским те­ат­ром для де­тей. В 1944-1957 годы в Московском те­ат­ре имени М.Н. Ер­мо­ло­вой (в 1946-1956 годы главный режисер).

Уже пер­вый зна­чительный спек­такль Лобанова - «Та­лан­ты и по­клон­ни­ки» А.Н. Ост­ров­ско­го (1931) - от­ли­чал­ся све­же­стью трак­тов­ки, яр­ко­стью де­та­лей. Од­но из са­мых за­мет­ных и дис­кус­си­он­ных со­бы­тий 1930-х годов - «Виш­нё­вый сад» А.П. Че­хо­ва (1934, Те­атр-сту­дия под руководством Си­мо­но­ва) в вер­сии Лобанова. Воз­вра­тив пье­су в жанр ко­ме­дии, ре­жис­сёр ли­шил её вся­ко­го ли­риз­ма. Раз­ру­шая зри­тель­ские сте­рео­ти­пы, Лобанов экс­цен­три­че­ски за­ост­рял си­туа­ции, пред­став­лял ха­рак­те­ры в не­при­выч­ном ра­кур­се.

Ле­ген­дой отечественной сце­ны ста­ла по­ста­нов­ка в 1939 году в московском Те­ат­ре Ре­во­лю­ции спек­так­ля «Та­ня» А.Н. Ар­бу­зо­ва, в ко­то­ром Лобанов и ис­пол­ни­тель­ни­ца главной ро­ли М.И. Ба­ба­но­ва, отой­дя от ти­пич­ной для современного те­ат­ра той эпо­хи ро­ман­тической па­те­ти­ки, рас­ска­за­ли ли­рическую ис­то­рию о дра­ме и чув­ст­вах ча­ст­но­го че­ло­ве­ка.

Сре­ди других по­ста­но­вок: «Во­де­ви­ли эпо­хи фран­цуз­ской ре­во­лю­ции» (1932), «Же­нить­ба Баль­за­ми­но­ва» (1932) и «Вол­ки и ов­цы» (1937) Ост­ров­ско­го, «Под­ня­тая це­ли­на» по М. А. Шо­ло­хо­ву (1934), «Все­гда в пять» С. Мо­эма (1936), «Де­ти солн­ца» М. Горь­ко­го и «Жи­вой труп» Л.Н. Тол­сто­го (обе 1937 года).

Лобанов дос­ти­гал ес­те­ст­вен­но­го, не­пре­рыв­но­го дви­же­ния ми­зан­сцен, об­ра­зую­щих сво­его ро­да зри­тель­ную пар­ти­ту­ру спек­так­ля. Глу­би­на пси­хо­ло­гического ана­ли­за, точ­ные жан­ро­вые за­ри­сов­ки со­че­та­лись в его по­ста­нов­ках с празд­нич­ной те­ат­раль­но­стью и гро­теск­ной за­ост­рён­но­стью ри­сун­ка.

Спек­так­ли «Бе­ше­ные день­ги» (1945) и «Не­воль­ни­цы» (1948) Ост­ров­ско­го, «Ста­рые дру­зья» Л.А. Ма­лю­ги­на (1946), «Спут­ни­ки» В.Ф. Па­но­вой (1947) пред­ве­ща­ли те­ат­раль­ное об­нов­ле­ние по­сле­дую­щих де­ся­ти­ле­тий.

Од­ной из луч­ших ре­жис­сёр­ских ра­бот Лобанова стал его по­след­ний спек­такль - «На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты» Ост­ров­ско­го в Московском те­ат­ре са­ти­ры (1958).

С 1933 года пре­по­да­вал в ГИТИСе (с 1948 профессор). Сре­ди уче­ни­ков - Г.А. Тов­сто­но­гов, А.А. Гон­ча­ров.

Источники:

А.М. Ло­ба­нов: До­ку­мен­ты, ста­тьи, вос­по­ми­на­ния. М., 1980.

Сочинения:

Мыс­ли о ре­жис­су­ре // Ре­жис­сер­ское ис­кус­ст­во се­го­дня. М., 1962.

Иллюстрации:

Сце­на из спек­так­ля «Бе­ше­ные день­ги» А. Н. Ост­ров­ско­го. Ре­жис­сёр А. М. Ло­ба­нов. Архив БРЭ