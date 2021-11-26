ФАДЕЕВ (НАСТ. ФАМИЛИЯ БУЛЫГА) АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (24.12.1901-13.05.1956 гг.)

Писатель, общественный деятель. Родился в селе Кимры Корчевского уезда Тверской губернии (ныне город Кимры Тверской области) в семье учителя. С 1908 г. семья жила на Дальнем Востоке. В 1918 г. вступил в РКП(б). Участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. Делегат X съезда РКП(б), по призыву которого участвовал в подавлении Кронштадтского восстания (1921 г.). В 1921-1924 гг. учился в Горной академии в Москве, но не окончил ее, связав судьбу с художественной литературой. В 1926-1932 гг.— секретарь Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). В 1927 г. опубликовал роман «Разгром» о трагических коллизиях Гражданской войны на Дальнем Востоке, который принес писателю широкую известность. Один из активных организаторов Союза советских писателей (1934 г., с 1954 г.— Союз писателей СССР), возглавлял его в 1939-1944 и в 1945-1956 гг. В годы Великой Отечественной войны — военный корреспондент газеты «Правда» и Совинформбюро, имел воинское звание бригадный комиссар. Выезжал на Западный, Центральный, Калининский и другие фронты. Первая его поездка на фронт в армию И. С. Конева состоялась в конце августа начале сентября 1941 г. В 1942-1943 гг. был в осажденном Ленинграде. Пробиваясь через рогатки цензуры и проявив немалое упорство, опубликовал книгу «Ленинград в дни блокады. (Из дневника)» (1944 г.). На основе материалов о деятельности подпольной комсомольской организации в оккупированном фашистами Краснодоне опубликовал в «Правде» очерк «Бессмертие» (1943 г.), а в 1945 г.— роман «Молодая гвардия», удостоенный Сталинской премии в 1946 г. Роман был подвергнут критике за слабое отражение роли партийного подполья в период фашистской оккупации, и в 1951 г. Фадеев создал новую редакцию книги. «Молодая гвардия» — вершина военной прозы А. А. Фадеева, сделавшая роман и имя его автора известными далеко за пределами СССР. После смерти И. В. Сталина немало сделал для реабилитации ряда писателей. Многое пережил и передумал в связи с докладом Н. С. Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС (1956 г.) «О культе личности и его последствиях», поскольку безгранично верил Сталину и приложил немало сил к его возвеличиванию. Известно также, что он как секретарь Союза писателей подписывал в свое время санкции на арест многих литературных деятелей, и это не могло на него не «давить». Добивался встречи с новым руководством, но никто из руководителей партии его не принял, что, вероятно, и стало одной из причин, подтолкнувших А. А. Фадеева к трагической развязке. Выстрелом из пистолета в сердце писатель покончил с собой. В официальном заключении о его смерти основной причиной самоубийства был назван алкоголизм. Кое-что, однако, проясняет предсмертное письмо А. А. Фадеева, адресованное не родным и близким, а ЦК КПСС. Несколько десятилетий содержание письма было неизвестно общественности. В нем Фадеев обвинял руководство партии в том, что произошло с советской литературой и с ним самим. «Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии». Похоронен на Новодевичьем кладбище. Н. О.