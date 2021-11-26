ДАЛИН ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ
ДАЛИН ВИКТОР МОИСЕЕВИЧ - российский историк.
В 1917-1920 годах участвовал в молодёжном революционном движении на Украине. В 1920-1924 годах на руководящей комсомольской работе, в 1924-1930 годах учился в Институте красной профессуры. С 1924 года преподавал историю Франции в различных учебных заведениях Москвы, в 1934-1936 годах заместитель заведующего кафедрой новой и новейшей истории, в 1936 года профессор МГУ. Репрессирован в 1936 году, вернулся к преподавательской деятельности в 1947 году, реабилитирован в 1954 году.
Научныетруды Далина посвящены экономическому развитию Франции в XVIII веке, бабувистскому движению времён Французской революции XVIII века, французской социальной философии 1-й половины XIX века, истории рабочего и синдикалистского движения во Франции конце XIX - начале XX веков. В главном труде «Гракх Бабёф накануне и во время Великой французской революции. 1785-1794 годы» (1963) Далин впервые проследил эволюцию мировоззрения Г. Бабёфа. С 1977 года возглавлял группу по изучению истории Франции при Институте всеобщей истории АН СССР, был инициатором и руководителем (совместно с французским историком А. Собулем) международного издания «Сочинений» Г. Бабёфа. (тома 1-4, 1975-1982 годы). Ряд работ Д.алина переведён на французский и немецкий языки.
Сочинения:
Люди и идеи. Из истории революционного и социалистического движения во Франции. М., 1970;
Историки Франции XIX-XX веках. М., 1981;
Из истории социальной мысли во Франции. М., 1984.