АТОМНЫЕ ПРОЕКТЫ

Организация создания атомного (ядерного) оружия.

Обнаружение эффекта деления атомного ядра в 1938—1939 открыло возможность осуществления цепной реакции, приводящей к взрыву огромной мощности. Начались работы по созданию атомного оружия. Л. Сциллард и А. Эйнштейн 2 августа 1939 обратились к президенту США Ф. Д. Рузвельту , предупредив об опасности разработки атомного оружия в Германии, и в октябре 1939 было принято решение об учреждении Консультативного уранового комитета в США. В марте 1940 Р. Пайерлс и О. Фриш (Великобритания) предложили принципиальную схему атомной бомбы, после чего был создан комитет по урановой проблеме. 30 июля 1940 в СССР была образована Комиссия по проблеме урана при Президиуме АН СССР («урановая комиссия») во главе с В. Хлопиным. Работы велись в Ленинградском физико-техническом институте под руководством А. Иоффе . В 1940 сотрудники ЛФТИ Н. Флеров и К. А. Петржак открыли спонтанное деление ядер урана, а физики Я. Б. Зельдович и Ю. Б. Харитон занялись расчетами осуществления цепной реакции. Начавшаяся Великая Отечественная война прервала эти работы до 1942, когда разведка сообщила об А. п. в Германии и США. В 1943 в «Лаборатории № 2 Академии наук СССР» начали проводиться работы по созданию атомного реактора и разделению изотопов урана. Научное руководство А. п. СССР осуществлял акад. И. Курчатов , государственную поддержку — Л. Берия . В Германии работы по расщеплению ядер урана проводились в Институте кайзера Вильгельма в Берлине. С 1942 направление возглавил В. Герлах под общим руководством Г. Геринга . Однако до конца войны Германия не смогла приступить к созданию «чудо-оружия». В США А. п. получил название «Манхэттенский проект» , возглавлял его генерал Л. Гровс. Научное руководство проектом осуществлял Р. Оппенгеймер. А. п. был окружен чрезвычайной секретностью и осуществлялся в специально созданных атомных центрах в Ок-Ридже, Ханфорде и Лос-Аламосе. В конце 1944 были созданы материалы для трех ядерных зарядов. Были изготовлены 2 бомбы: «Малыш» на базе урана-235 и «Толстяк» на базе плутония-239 (см. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки) . 20 августа 1945 Государственный комитет обороны СССР принял решение об ускорении работ по созданию советского атомного оружия и создал Специальный комитет по атомной бомбе во главе с Л. Берия. На Урале и в Сибири были построены заводы по производству урана, выделению из него изотопа 235U и реакторы-размножители для получения плутония-239. Монополия США на атомное оружие воспринималась как угроза существованию СССР. Сократить отставание от США в этой области помогла разведка. В НКГБ (МГБ) под руководством П. Судоплатова был создан отдел по сбору информации об А. п. США и Великобритании. Одним из наиболее результативных агентов, поставлявших СССР секретную информацию об англо-американских атомных исследованиях, был К. Фукс, с 1940 участвовавший в А. п. В конце 1941, в дни наступления фашистов под Москвой , Фукс, решив поддержать СССР, добровольно вступает в контакт с советской агентурой. К началу 1942 он получает доступ к секретным американским докладам по ядерным исследованиям, в декабре 1943 переезжает в США и с августа 1944 работает в секретной атомной лаборатории в Лос-Аламосе, передавая в Москву важные сверхсекретные сведения. В Лос-Аламосе работал также и Д. Грингласс, молодой коммунист, симпатизировавший СССР. Он обслуживал оборудование для разработки бомбы в качестве механика и передавал секретную информацию старшему брату своей жены Д. Розенбергу, работавшему на советскую разведку. С советскими спецслужбами по атомной программе сотрудничали еще ряд специалистов из Канадского национального исследовательского центра в Монреале. Среди них ученый-атомщик А. Мей, вошедший в контакт с ГРУ еще в 1942 и считавший, что это его «посильный вклад в безопасность человечества». После сброшенной американцами бомбы на Хиросиму Мей передал в Москву ее технические характеристики, доклад об атомных исследованиях, ему удалось также добыть образцы урана. В Монреале работал и выдающийся физик Б. Понтекорво, который предложил свое сотрудничество советскому посольству, лично доставив секретные материалы и расчеты. По западным атомным исследованиям поставляла информацию и Кембриджская пятерка . Хотя советские ученые могли создать атомную бомбу и самостоятельно, но в условиях «холодной войны» нужно было торопиться и использовать все возможности. Усилиями ученых, инженеров, руководителей и разведчиков 25 декабря 1946 в СССР заработал атомный реактор. 29 августа 1949 под Семипалатинском было произведено первое испытание советской атомной бомбы. После испытания атомного оружия советские ученые уже самостоятельно первыми создали термоядерную бомбу (1953) и с 1954 обеспечили развитие атомной энергетики.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.

© Российская Историческая Энциклопедия