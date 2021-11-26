ЖУБАНОВЫ

ЖУБАНОВЫ - казахские музыканты, отец и дочь.

Ах­мет Куа­но­вич [16(29).04.1906, уро­чи­ще Ко­су­ак­тан, ны­не Ак­тю­бин­ской области - 30.05.1968, Ал­ма-Ата], ком­по­зи­тор, му­зы­ко­вед, ди­ри­жёр, народный артист Казахской ССР (1944), академик АН Ка­захской ССР (1946). В 1932 году окон­чил Ле­нинградскую консерваторию как му­зы­ко­вед. Ос­но­ва­тель (1934) и художественный руководитель Ор­ке­ст­ра ка­захских народных ин­ст­ру­мен­тов имени Кур­ман­га­зы. В 1935-1937 годах художественных руководитель Казахской фи­лар­мо­нии. В 1945-1961 годах рек­тор (с 1947 года профессор) Ал­ма-Атин­ской консерватории. В 1961-1968 годах заведующий отделом музыкального искусства Института литературы и искусства имени М.О. Ау­эзо­ва. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ка­захской ком­по­зи­тор­ской шко­лы и му­зы­ко­ве­де­ния. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры «Абай» (1944), «Ту­ле­ген Тох­та­ров» (1947; обе совместно с Л.А. Ха­ми­ди), «Кур­ман­га­зы» (1987, совместно с Г.А. Жу­ба­но­вой; все - Ал­ма-Ата); про­из­ве­де­ния для ор­ке­ст­ра ка­захских народных ин­ст­ру­мен­тов, для скрип­ки (или ко­бы­за) с фортепиано, му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам, хо­ры, пес­ни. Ав­тор книг о ка­захской му­зы­ке (в русском переводе опубликованы «Со­ло­вьи сто­ле­тий», 1967). Государственная премия Казахской ССР (1978, посмертно). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

Га­зи­за Ах­ме­тов­на (02.12.1927, кол­хоз «Жа­на-Тур­мыс» в Ак­тю­бин­ской области - 13.12.1993, Ал­ма-Ата), ком­по­зитор, пе­да­гог , народный артист СССР (1981). В 1954 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су Ю.А. Ша­по­ри­на. В 1962-1968 годах председатель прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров Ка­захской ССР, в 1974-1991 годах сек­ре­тарь прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров СССР. Один из круп­ней­ших ка­захских ком­по­зи­то­ров, про­фес­сио­на­лизм русской шко­лы со­еди­ня­ла с тра­ди­ци­ями национальной музыкальной куль­ту­ры. Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ры - «Ен­лик и Ке­бек» (1975, Ал­ма-Ата), «Два­дцать во­семь» (1981, Мо­ск­ва); 2 од­но­акт­ных ба­ле­та - «Ле­ген­да о бе­лой пти­це», «Хи­ро­си­ма» (оба - 1966, Ал­ма-Ата); ора­то­рии и кан­та­ты, в том числе «Араль­ская быль» (1975), «Пись­мо Тать­я­ны» (1983), «Воз­лю­би че­ло­век че­ло­ве­ка» (1989); сим­фо­нии - «Жи­гер» (1973), «Ост­ров жен­щин» (1983); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром - для скрип­ки (1958), для фортепиано (1986); му­зы­ка к спек­так­лям и ки­но­филь­мам. С 1960 года пре­по­да­ва­ла в Ал­ма-Атин­ской консерватории (с 1978 года профессор), в 1975-1987 годах рек­тор. Премия Ле­нин­ско­го ком­со­мо­ла Ка­захской ССР (1964), Государственная премия Казахской ССР (1970).

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