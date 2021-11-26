ЖУБАНОВЫ
ЖУБАНОВЫ - казахские музыканты, отец и дочь.
Ахмет Куанович [16(29).04.1906, урочище Косуактан, ныне Актюбинской области - 30.05.1968, Алма-Ата], композитор, музыковед, дирижёр, народный артист Казахской ССР (1944), академик АН Казахской ССР (1946). В 1932 году окончил Ленинградскую консерваторию как музыковед. Основатель (1934) и художественный руководитель Оркестра казахских народных инструментов имени Курмангазы. В 1935-1937 годах художественных руководитель Казахской филармонии. В 1945-1961 годах ректор (с 1947 года профессор) Алма-Атинской консерватории. В 1961-1968 годах заведующий отделом музыкального искусства Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова. Один из основоположников казахской композиторской школы и музыковедения. Среди сочинений: оперы «Абай» (1944), «Тулеген Тохтаров» (1947; обе совместно с Л.А. Хамиди), «Курмангазы» (1987, совместно с Г.А. Жубановой; все - Алма-Ата); произведения для оркестра казахских народных инструментов, для скрипки (или кобыза) с фортепиано, музыка к спектаклям и фильмам, хоры, песни. Автор книг о казахской музыке (в русском переводе опубликованы «Соловьи столетий», 1967). Государственная премия Казахской ССР (1978, посмертно). Награждён орденом Ленина.
Газиза Ахметовна (02.12.1927, колхоз «Жана-Турмыс» в Актюбинской области - 13.12.1993, Алма-Ата), композитор, педагог, народный артист СССР (1981). В 1954 году окончила Московскую консерваторию по классу Ю.А. Шапорина. В 1962-1968 годах председатель правления Союза композиторов Казахской ССР, в 1974-1991 годах секретарь правления Союза композиторов СССР. Один из крупнейших казахских композиторов, профессионализм русской школы соединяла с традициями национальной музыкальной культуры. Среди сочинений: оперы - «Енлик и Кебек» (1975, Алма-Ата), «Двадцать восемь» (1981, Москва); 2 одноактных балета - «Легенда о белой птице», «Хиросима» (оба - 1966, Алма-Ата); оратории и кантаты, в том числе «Аральская быль» (1975), «Письмо Татьяны» (1983), «Возлюби человек человека» (1989); симфонии - «Жигер» (1973), «Остров женщин» (1983); концерты с оркестром - для скрипки (1958), для фортепиано (1986); музыка к спектаклям и кинофильмам. С 1960 года преподавала в Алма-Атинской консерватории (с 1978 года профессор), в 1975-1987 годах ректор. Премия Ленинского комсомола Казахской ССР (1964), Государственная премия Казахской ССР (1970).