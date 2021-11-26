ЖИРОВ ХАМИД ДАУТОВИЧ
ЖИРОВ ХАМИД ДАУТОВИЧ - абазинский писатель.
Учился в медресе. Участвовал в составлении и редактировании «Русско-абазинского словаря» (1956). Внёс существенный вклад в развитие прозаических жанров в абазинской литературе. В творчестве широко использовал сюжеты народных сказок, легенд и преданий. Автор сборников повестей и рассказов «В поисках жизни» (1958), «Новое море» (1968), «Разбуженные солнцем» (1972) и др.; романов «Пробуждение гор» (1962, русский перевод 1970 года) - о периоде коллективизации, «Сын отца» (1970). В центре внимания Жирова - переломные моменты истории народа, противопоставление прошлой и новой социалистической жизни. Среди других произведений -– литературно-критические статьи, рецензии, очерки и воспоминания.