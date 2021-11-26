ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ЖИЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский живописец.
Учился в Московском институте прикладного и декоративного искусства (1944-1946) и в МХИ (1946-1951) у Н.М. Чернышёва, С.А. Чуйкова, П.Д. Корина, А.М. Грицая. Творчески переосмысляя наследие древнерусской иконописи и живописи итальянского Раннего Возрождения, Жилинский создал монументализированные по композиции, локальные по цвету произведения, органично сочетающие жанровые признаки сюжетной картины и группового портрета («Семья», 1962, ГТГ). Сложные композиционные построения, самоуглублённая созерцательность персонажей формируют философский подтекст многих произведений Жилинского: «Память павшим» («Реквием», 1959-1960, Музей изобразительных искусств, Волгоград), «Гимнасты СССР» (1964-1965, ГРМ), «Под старой яблоней» (1969, ГРМ), «Воскресный день» (1974, ГТГ) и др. В портретах Ж. (В.А. Фаворский, 1961-1962, Музей изобразительных искусств, Волгоград; С.Т. Рихтер, 1984-1985, Минестерство культуры РФ, и др.) персонажи находятся в окружении знаковых предметов, олицетворяющих их внутренний мир. Исполнил портреты русских композиторов для Дома музыки в Москве (2003). Преподаёт в МХИ (1951-1973, профессор с 1968 года), Московском полиграфическом институте (с 1974года ); среди учеников - Т.Г. Назаренко, Н.И. Нестерова. Государственная премия РФ (1999).
Жена Жилинского - скульптор Нина Ивановна Жилинская (родилась в 1926 году).
Иллюстрации:
Д.Д. Жилинский. «Семья художника. А. А. и Н. М. Чернышёвы». 1969. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.