Василий Семенович Лановой

Лановой Василий Семенович

Род. 16.01.1934, Москва

Театральный и киноактер, педагог, общественный деятель.

Семья и детство. Великая Отечественная война

Происходил из семьи крестьян Семена Петровича и Галины Ивановны. В начале 30-х годов они покинули родное украинское село Стримбу (Одесская область) и перебрались в Москву, где жил брат Семена. Уже здесь родился Василий и его младшая сестра Валентина (она так же, как и брат, выберет актерскую профессию). Родители трудились на химическом производстве. Здесь с началом Великой Отечественной войны они вместе с другими рабочими собственноручно разливали противотанковую жидкость и «коктейли Молотова», из-за чего получили неврологические повреждения. Несмотря на быстро оказанную помощь, Лановые все же заработали инвалидность разных степеней. Сам Василий с сестрой во время войны был у бабушки в Стримбе, которую затем оккупировали немецкие войска, из-за это родители несколько лет не знали, что было с их детьми. После того, как один солдат стрелял над мальчиком из автомата, тот стал заикаться.

После освобождения их района оккупации Галина Ивановна добралась до Стримбы и забрала детей в столицу. Василий пошел в школу, где прекрасно учился (выпустился с золотой медалью), а также посещал театральную студию. В 1951 году юноша получил грамоту во всесоюзном конкурсе самодеятельности за роль в постановке «Аттестат зрелости».

Кино и театр. Семейная жизнь

В 1953 году он стал студентом журфака МГУ, однако вскоре перешел в Щукинское театральное училище, обучался на курсе Цецилии Мансуровой. Уже тогда Лановой появляется на киноэкранах. Интересно, что его дебютом стала картина 1954 года «Аттестат зрелости», где он сыграл сразу главную роль. Молодой Лановой вызвал восторг у зрителей и критиков. В 1956 году актер работал в фильмах «Триста лет тому назад» и «Павел Корчагин». Еще студентом он встретил актрису Татьяну Самойлову. Пара поженилась в 1955 году, брак продлился три года. В 1957 году Лановой выпустился из училища.

Василий Лановой и Анастасия Вертинская в «Алых парусах» (1961)

Источник: globallookpress.com

После него он поступил на службу в театр Вахтангова, где трудится до сих пор. Известными театральными ролями молодого Ланового стали принц Калаф («Принцесса Турандот», 1963), Дон Гуан («Каменный гость», 1963), Маяковский («Конармия», 1966), Октавий Цезарь («Антоний и Клеопатра», 1971), Пушкин («Шаги Командора», 1972) и др.

Василий Семенович прославился в таких кинофильмах, как «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968), «Анна Каренина» (1967), «Солярис» (1968), «Любовь Яровая» (1970), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Петровка, 38» (1980) и др.

Василий Лановой в роли Анатоля Курагина, «Война и мир» (1965-1968)

Источник: pinterest.ru

В 1961 году Лановой женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Тамара Зяблова. Брак продлился 10 лет, в 1971 году Тамара погибла. С 1972 года актер находится в браке с актрисой Ириной Купченко. У пары родилось двое сыновей: Александр и Сергей.

В 1968 году Василий Семенович вступил в ряды Коммунистической партии. В 1979 году попробовал себя в озвучании (документальная картина «Великая Отечественная»). За эту работу он был удостоен Ленинской премии в 1980 году. Через пять лет Лановой стал народным артистом СССР.

Василий Лановой с супругой Ириной Купченко в фильме «Странная женщина» (1977)

Источник: pinterest.ru

Он никогда не прекращал своей актерской деятельности как в кино, так и в театре. В 1980-2000-е годы его крупными театральными работами стали роли Антония в «Чуде святого Антония» (1983), Троцкого в «Брестском мире» (1987), Бернарда Шоу в «Милом лжеце» (1994), Абеля Знорко в «Посвящении Еве» (1999), Его в «Последних лунах» (2008), спектакль «Пристань» (2011), где Василий Семенович читает стихи, и мн. др.

Василий Лановой в фильме «Офицеры».

Источник: pinterest.ru

Актер много времени посвящал радиоспектаклям. Он превосходный чтец, всегда много выступавший и выступающий до сих пор с поэтическими программами. Лановой стал автором нескольких книг: в 1983 году в печати вышли его «Счастливые встречи», в 2004-м – «Летят за днями дни…». В 1985 году он стал педагогом родного Щукинского училища, с 1995 года руководит кафедрой сценической речи. Многие годы Василий Семенович стоит во главе международного детского фестиваля кино «Алые паруса Артека».

Общество и политика

Лановой активно участвует в русской общественной и политической жизни. В 1995 году он возглавил общественный фонд «Армия и культура. Василий Семенович является членом Общественного совета при министерстве обороны РФ, возглавляет попечительский совет акции «Бессмертный полк». В 2008-2010 годах актер состоял в Общественной палате России. В 2014 году он поддержал позицию В.В. Путина по Украине и Крыму. В 2018 году был доверенным лицом президента России, а также московского мэра Сергея Собянина.

Василий Семенович Лановой

Источник: pinterest.ru

Выдающийся актер является обладателем множества отечественных государственных и общественных наград.

Интересные факты

Дебют на театральной сцене для Василия Семеновича состоялся в пору его занятий в драмкружке при московском заводе им. Лихачева. Это была постановка «Дорогие мои мальчишки» (1948). В сам кружок юноша пришел после увиденного здесь спектакля «Том Сойер».

Рубен Симонов, художественный руководитель театра Вахтангова (1939-1968), славившийся как своим режиссерским талантом, так и непростым характером, не сразу стал привлекать молодого, но уже получившего известность артиста Ланового к большим ролям. Ситуация изменилась, когда Василия Семеновича пригласили к себе театр им. Моссовета и молодой Современник. Вскоре он стал играть у Симонова главные роли, став ведущим артистом труппы. Лановой так никогда и не сменил родной театр.

Василий Лановой был признан лучшим актером 1971 года по версии журнала «Советский экран» за роль в фильме «Офицеры». Саму картину также сочли лучшей. После ее выхода Лановой приобрел всеобщую и безоговорочную любовь советского зрителя.

Василий Лановой в фильме «Офицеры» (1971)

Источник: pinterest.ru

Василий Семенович не раз вместе с супругой Ириной Купченко принимал участие в акции «Бессмертный полк», неся портреты своих родителей.

Цитаты

В.С. Лановой в интервью о встречи с матерью после немецкой оккупации : «когда я увидел женщину на запряжённой волами высокой арбе, не узнал её и побежал дальше. Она была худющая-я-я! Маму было не узнать – так она изменилась за годы войны! Хозяин волов Дмитрий мне вслед закричал: «Куды ж побиг, Васылька? Це ж мамка твоя!» Я остановился, побежал назад. Долго смотрел на маму молча. А она смотрела на меня. Знаете, те её огромные глаза я запомнил на всю жизнь… А потом Дмитрий меня поднял и швырнул к ней наверх, мама вцепилась в меня и очень долго не отпускала…».

В.С. Лановой о «Бессмертном полке» : «Это великое начинание. Я один из трёх сопредседателей «Бессмертного полка», и мы, слава богу, увидели, как выросло это движение, как оно распространилось по всему миру. В Австралии русские, которые живут там, 9 Мая тоже проводят шествие «Бессмертного полка»! Я уж не говорю о европейских городах... Это всё тоже в порядке вещей для русского характера – чтить память предков».

Широко известным стал ответ Василия Семеновича на вопросы западных журналистов о Великой Отечественной войне : «В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать её пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть!».

Библиография

Василий Лановой: «Мужество у нас в крови» // Аргументы и факты. 31.05.2020 https://aif.ru/culture/person/vasiliy_lanovoy_muzhestvo_u_nas_v_krovi

Ефимова З. Василий Лановой. М., 1990.

Захарчук М.А. Василий Лановой. Самый обворожительный офицер. М., 2019.

Казьмина Н.Ю. Василий Лановой // Театр имени Евг. Вахтангова. М., 2001.

Лановой В.С. Летят за днями дни… М., 2004.

Лановой В.С. Счастливые встречи. М., 1983.

Моцардо В.И. Василий Лановой: актер Государственного академического театра имения Евгения Вахтангова, народный артист СССР: (фотолетопись). Самара, 2018.