ЩЕДРИН РОДИОН КОНСТАНТИНОВИЧ

Русский композитор и пианист, педагог. Муж М.М. Плисецкой .

Становление

Происходил из семьи музыканта и преподавателя консерватории Константина Михайловича Щедрина и экономиста Конкордии Ивановны Ивановой. Любовь и способности к музыке Родиону передались от его отца, чей талант сын всегда ценил очень высоко. Музыкальными были и его дяди по отцовской линии: братья часто играли вместе (отец Щедрина был прекрасным скрипачом). Таким образом, мальчик всегда жил среди музыки.

С 1941 года Родион проходил обучение в музыкальной школе при Московской консерватории, где работал отец, а также занимался фортепиано у М. Гехтман.

После начала Великой Отечественной войны Щедрины уехали в эвакуацию в Самару. Здесь им помогал Дмитрий Шостакович . Именно там юный Родион одним из первых услышал написанную великим композитором Ленинградскую симфонию. Вернувшись в Москву в 1944-м, Щедрин стал студентом Московского хорового училища. Затем с 1950-го по 1955-й занимался в Московской консерватории, выпустившись оттуда с отличием, а после став ее аспирантом (до 1959) под руководством Юрия Шапорина.

Расцвет

В 1950-е годы музыкант стал сочинять. Первыми его произведениями были несколько хоровых сочинений, концерт для фортепиано с оркестром, сюита «Конёк-горбунок», Симфония № 1, несколько фортепианных пьес. Тогда же он стал писать музыку для спектаклей («Они знали Маяковского», «Мистерия-буфф» и др.), кинокартин («Высота», «Люди на мосту» и др.) и мультфильмов («Петушок – Золотой гребешок», «Колобок»). Зачастую Щедрин сам играл свои произведения. В 1958 году композитор сочетался браком с примой-балериной Большого театра Майей Плисецкой. С ней он прожил всю жизнь, детей у пары не было.

С 1962 года входил в Советский комитет защиты мира. С середины и до конца 1960-х был педагогом родной консерватории, которую оставил в 1969 году из-за конфликтов с руководством. Годом ранее Родион Константинович выступил против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В 1960-е музыкант попробовал себя в новых жанрах: ими стали балет («Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита») и опера («Не только любовь»). Также он пробовал себя в вокальных сольных и хоровых сочинениях. В 1960-е написал музыку еще к нескольким спектаклям («Гроза», «Баня», «Тёркин на том свете»). Не прекращалось сотрудничество с киноиндустрией. Музыка Щедрина звучала в таких фильмах 1960-х годов как «Нормандия – Неман», «А если это любовь?», «Анна Каренина» и др.

С 1962 года Родион Константинович был связан с Союзом композиторов РСФСР, сначала будучи секретарем его правления, а с 1973-го и до 1990 года – председателем. На этом посту Щедрин, новатор (его творчество можно было отнести к течению т.н. «новой фольклорной волны»), сделал очень много, помогая большому числу коллег-музыкантов. Уйдя с поста в 1990 году, он стал почетным председателем Союза. Все годы своего руководства и после него музыкант не оставлял и не оставляет до сих пор свою творческую деятельность. Он продолжил писать музыку для балета и оперы, кинокартин и мультфильмов, инструментальные и вокальные произведения.

В 1981 году Родион Константинович стал народным артистом СССР. Он является лауреатом Государственной премии СССР (1972), Ленинской премии (1984), был двукратно награжден Государственной премией РФ (1992, 2018), стал трехкратным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством» (2002, 2007, 2012). Композитор обладает множеством российских и зарубежных премий и наград.

В 1990-е годы вместе с супругой он переехал в Германию. В Мюнхене в 2015 году Майя Михайловна скончалась. Родион Константинович не оставил родину, часто приезжая в Россию. Имеет литовское гражданство.