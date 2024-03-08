САБЛИН, ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Сáблин, Валерий Михайлович (01.01.1939, Ленинград — 03.08.1976, Москва) — офицер Военно-морского флота СССР, капитан 3-го ранга, поднявший 8–9 ноября 1975 восстание на большом противолодочном корабле (БПК) «Сторожевой». Из семьи потомственных военных моряков. В 1960 окончил Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. В 1959 вступил в КПСС. Служил на кораблях Северного и Черноморского флотов. В 1973 окончил Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, получил назначение на должность замполита БПК «Сторожевой» Балтийского флота. С. решил поднять на корабле, стоявшем на рейде Риги, восстание, план которого долго обдумывал, получил поддержку части экипажа. Во взглядах С., которые оставались коммунистическими, преобладала революционная риторика, критика бюрократического перерождения советского общества. Против «Сторожевого» были направлены корабли Балтийского флота и авиация. После удара с воздуха по кораблю в Рижском заливе восстание было подавлено с помощью части экипажа. 13 июля 1976 Военной коллегией Верховного суда СССР С. приговорен к расстрелу, в 1994 частично реабилитирован.

Лит. : Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008; Шигин В. В. Мятежный «Сторожевой». Последний парад капитана 3-го ранга Саблина. М., 2013. Я. Р. Пакшин.