ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - русский писатель, публицист .

Вну­ча­тый пле­мян­ник И.С. Про­ха­но­ва . Окон­чил Московского авиа­ци­он­ный институт (1960 год). Главный ре­дак­тор газеты «День» (1991-1993 годы), с 1993 года - газеты «Зав­тра». Мно­го ез­дил по стра­не, не­одно­крат­но бы­вал в Аф­га­ни­ста­не и других «го­ря­чих точ­ках». Вы­сту­па­ет с ра­ди­каль­ных на­цио­нал-им­пер­ских по­зи­ций. Жи­вёт в Мо­ск­ве .

Пе­ча­та­ет­ся с 1960 года. Пер­вая кни­га - сборник очер­ков и рас­ска­зов о де­рев­не «Иду в путь мой» (1971 год). Ав­тор во­енно-по­ли­тических ро­ма­нов «Де­ре­во в цен­тре Ка­бу­ла» (1982 год), «В ост­ро­вах охот­ник» (1984 год; о Кам­бод­же), «Аф­ри­ка­нист» (1984 год; о Мо­зам­би­ке), «И вот при­хо­дит ве­тер» (1985; о Ни­ка­ра­гуа), а так­же «Ри­сун­ки ба­та­ли­ста» (1988 год), «Ше­сть­сот лет по­сле бит­вы» (1990 год), «По­след­ний сол­дат им­пе­рии» (1993 год), «Че­чен­ский блюз» (1998) и др. В ро­мане-пам­фле­те «Гос­по­дин Гек­со­ген» (2001 год) - сме­ше­ние мис­ти­ки и ре­аль­но­сти. Книга «По­ступь Рус­ской По­бе­ды» (2012 год) - раз­мыш­ле­ния о про­шлом Рос­сии и её бу­ду­щем.

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