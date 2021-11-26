ПОЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ

ПОЛЯНСКИЙ АНАТОЛИЙ ТРОФИМОВИЧ - российский архитектор, народный архитектор (1980), действительный член АХ СССР (1979).

В 1944-1950 годы учил­ся в МАРХИ у З.С. Чер­ны­шё­вой, Ю.Н. Емель­я­но­ва и М.О. Бар­ща. К ран­ним ра­бо­там Полянского от­но­сит­ся па­виль­он Юных на­ту­ра­ли­стов на ВСХВ (1954 год; совместно с Н.П. Гри­ши­ным, Г.С. Ви­ту­хи­ным и другими). По­сле объ­яв­лен­но­го в декабре 1954 года Н.С. Хру­щё­вым пере­хо­да к ин­ду­ст­ри­аль­но­му до­мо­строе­нию и от­ка­за от «из­ли­шеств» в ар­хи­тек­ту­ре Полянский вклю­ча­ет­ся в ра­бо­ту по вы­ра­бот­ке язы­ка ар­хи­тек­ту­ры советского мо­дер­низ­ма. Сыг­рал главную роль в про­ек­ти­ро­ва­нии па­виль­о­на СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1958 года в Брюс­се­ле (кон­курс­ный про­ект, 1956 год; совместно с Ю.И. Аб­ра­мо­вым и другими): од­но из пер­вых со­ору­же­ний в «но­вом сти­ле» со­че­та­ло тра­диционную ком­по­зи­цию (па­рал­ле­ле­пи­пед с пор­ти­ком) с но­вы­ми ма­те­риа­ла­ми и кон­ст­рук­ция­ми (ос­тек­лён­ные фа­са­ды, лёг­кий ме­тал­лический кар­кас и другое). Бу­ду­чи в 1958-1980 годы ди­рек­то­ром Центрального НИИ экс­пе­риментального про­ек­ти­ро­ва­ния ку­рорт­но-ту­ри­ст­ских зда­ний и ком­плек­сов, Полянский соз­дал многие са­на­то­рии, пан­сио­на­ты, до­ма твор­че­ст­ва и тому подобное. Важ­ней­шим вкла­дом Полянского в ар­хи­тек­ту­ру ста­ла мно­го­лет­няя ра­бо­та над ком­плек­сом пио­нер­ско­го ла­ге­ря «Ар­тек» в Гур­зу­фе (1960-1970). Взяв за ос­но­ву вы­дви­ну­тую в 1914 году Ле Кор­бю­зье кон­цеп­цию «Дом-ино», Полянский раз­ра­бо­тал эко­но­мич­ную сис­те­му строи­тель­ст­ва, ис­поль­зую­щую все­го 6 стан­дарт­ных железо-бе­тонных эле­мен­тов, для со­зда­ния со­гла­со­ван­ных с жи­во­пис­ным рель­е­фом ме­ст­но­сти про­стран­ст­вен­ных ком­по­зи­ций. В ре­ше­нии мно­го­этаж­ной гос­ти­ни­цы «Ин­ту­рист» (в даль­ней­шем «Ял­та»; 1964-1978 годы) в Ял­те, как и ла­ге­ря «Ар­тек», про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние «жи­лой еди­ни­цы» Ле Кор­бю­зье. В бо­лее поздних гос­ти­нич­ных ком­плек­сах («Ис­сык-Куль» на озере Ис­сык-Куль, со­ав­то­ры Ю.Н. Ми­на­ев, И. Мош­ку­но­ва, Л. Ку­ни­ци­на, 1977-1979 годы; «Ма­шук» в Пя­ти­гор­ске, со­ав­то­ры Н. Закс, М.А. Ли­фа­тов, 1976-1984 годы) пред­поч­те­ние от­да­но бо­лее слож­ным пла­стическим ком­по­зи­ци­ям, впи­сы­ваю­щим­ся в пе­ре­па­ды рель­е­фа. В 1969-1981 годы Полянский соз­дал несколько кон­курс­ных про­ек­тов Центрального му­зея В.И. Ле­ни­на в Мо­ск­ве, на ос­но­ве ко­то­рых спро­ек­ти­ро­вал Ме­мо­ри­аль­ный му­зей В.И. Ле­ни­на в Ка­за­ни (со­ав­то­ры Ли­фа­тов, Ми­на­ев, М.Ф. Си­нев, О.В. Ку­ли­шен­ко, А.П. Са­нин, 1981-1987 годы): стоя­щее на вы­со­ком бе­ре­гу реки Ка­зан­ки зда­ние ре­ше­но как ряд рас­став­лен­ных по ду­ге об­ли­цо­ван­ных крас­ным кир­пи­чом кор­пу­сов, вме­сте на­по­ми­наю­щих сти­ли­зов. зна­мя, го­ри­зон­таль­ная ком­по­зи­ция до­пол­ня­ет­ся вер­ти­ка­лью кир­пич­ной сте­лы. На про­тя­же­нии 1960-1970-х годов по про­ек­там Полянского по­строе­ны по­соль­ст­ва СССР в Каи­ре (1965) и Сток­голь­ме (1966), Дом мо­ло­дё­жи в Це­ли­но­гра­де (1974 год; ны­не Ас­та­на).

В 1982 году Полянский пе­ре­шёл на ра­бо­ту в «Мос­про­ект-2», где воз­гла­вил мас­тер­скую № 7, за­ни­мав­шую­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем ме­мо­риа­ла По­бе­ды на По­клон­ной го­ре в Мо­ск­ве, и при­дал окон­ча­тель­ную фор­му это­му ком­плек­су, за­ло­жен­но­му ещё в 1960 году. Лич­но Полянский спро­ек­ти­ро­вал там храм Святого Ге­ор­гия, в ко­то­ром по­пы­тал­ся со­еди­нить мо­ти­вы древнерусского зод­че­ст­ва с эс­те­ти­кой мо­дер­низ­ма . В 1989-1991 годы уча­ст­во­вал в кон­кур­се на про­ект хра­ма в па­мять 1000-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си. Пре­по­да­вал в МАРХИ в 1955-1960 и в 1973-1993 годы (профессор с 1975). Государственная премия СССР (1967), Государственная премия РФ (1996).

Сочинения:

Твор­че­ст­во ар­хи­тек­то­ра и строи­тель­ный стан­дарт. М., 1966;

Ар­хи­тек­тур­ное твор­че­ст­во и стан­дар­ти­за­ция строи­тель­ст­ва. М., 1971;

Ак­ту­аль­ные про­бле­мы со­вет­ской ар­хи­тек­ту­ры. М., 1987.