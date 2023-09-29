Пи́мен

Пи́мен (в миру Сергей Михайлович Извеков) (10[23].07.1910, с. Кобылино, Калужская губ. — 03.05.1990, Москва) — Патриарх Московский и всея Руси. Родился в семье рабочего. С 1925 — инок. В 1927 пострижен в монахи. С 1930 — иеродиакон, с 1931 — иеромонах. В 1932 арестован по обвинению в монархической пропаганде, но освобожден. В 1932–1934 служил в армии. В 1937–1938 — в заключении, затем в ссылке в Андижане. Участник Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . Старший лейтенант. В 1944 проходил лечение после ранения в Москве, пытался вернуться к священнослужению, был арестован за дезертирство и приговорен к 10 годам заключения. В июне 1945 освобожден по амнистии. С 1946 — священник, служил в Муроме, Одессе, Рязани, Ростове-на-Дону. С 1947 — игумен, с 1950 — архимандрит. В 1949–1954 — наместник Псково-Печерского монастыря, в 1954–1957 — Свято-Троицкой Сергиевой лавры. С 1957 епископ, викарий Одесской епархии, затем Московской епархии, епископ Дмитровский. С 1960 — архиепископ. В 1960–1961 — управляющий делами Московской Патриархии. С 1961 — архиепископ Тульский и Белевский, затем Ленинградский и Ладожский. Ввел предварительную цензуру проповедей священников. На Архиерейском соборе 1961 делал доклад об изменениях в «Положение об управлении Русской Православной Церковью», устраняющих настоятелей и епископов от хозяйственной деятельности. С 1963 — митрополит Крутицкий и Коломенский. В 1964 — управляющий делами Московской Патриархии, в 1966 — временно управляющий Горьковской епархией. Председательствовал на Поместном соборе РПЦ 1971. 2 июня единогласно открытым голосованием П. избран Патриархом Московским и всея Руси. В 1972–1980 добился строительства в Софрино предприятия по изготовлению церковной утвари, в 1983 — передачи Церкви Данилова монастыря. Активно занимался миротворческой деятельностью, в 1982 выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 1988 возглавил торжественное празднование 1000‑летия крещения Руси и проведение Поместного Собора РПЦ 1988, которые знаменовали освобождение РПЦ от государственного контроля и расширение ее деятельности. Народный депутат СССР с 1989. На Архиерейском соборе 30–31 января 1990, утвердившем положение об экзархатах, предоставлявшее им большую автономию, критиковал раскол, учиненный сторонниками Украинской автокефальной православной церкви.

Соч. : Слова, речи, послания, обращения. В 2 т. М., 1977–1985.

Лит. : Одинцов М. И. Пимен (Извеков) — последний «советский» патриарх // Отечественные архивы. 1995. № 1. С. 27–66; Никитин В. А. Памяти Патриарха Московского и всея Руси Пимена. М., 2002; Василий (Кривошеин), архиепископ . Поместный собор Русской Православной Церкви и избрание Патриарха Пимена. М., 2004; Как будто листаешь жизни мгновенья...: по страницам личного дела патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова). 1953–1988 гг. // Исторический архив. 2010. № 1. С. 62–101; Дионисий (Шишигин), архимандрит . «Былое пролетает...» Патриарх Пимен и его время. М., 2010; Никитин В. А. Патриарх Пимен. Путь, устремленный ко Христу. М., 2011. А. В. Шубин .