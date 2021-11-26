ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА

ПАНОВА ВЕРА ФЁДОРОВНА - русская писательница, сценарист.

Дочь бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. Учи­лась в ча­ст­ной гим­на­зии (не окон­чи­ла). В 1937 году пе­ре­еха­ла на Ук­раи­ну; с 1943 году жи­ла в городе Мо­ло­тов (ны­не город Пермь), с 1946 года в Ле­нин­гра­де.

С 1922 года вы­сту­па­ла в пе­ча­ти со стать­я­ми и фель­е­то­на­ми под псевдонимом Ве­ра Вельт­ман. В 1933 году де­бю­ти­ро­ва­ла как дра­ма­тург. В 1945 году вы­шла пер­вая по­весть Пановой «Се­мья Пи­рож­ко­вых» (2-я редакция под названием «Ев­до­кия», 1959 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на по сце­на­рию Пановой в 1961 году, режиссер Т.М. Ли­оз­но­ва). Ши­ро­кое при­зна­ние при­нес­ла по­весть «Спут­ни­ки» (1946 год; Государственная премия СССР, 1947 год; к/ф «По­езд ми­ло­сер­дия», 1965 год, по сце­на­рию Пановой; т/ф «На всю ос­тав­шую­ся жизнь», 1975 год, режиссер П.Н. Фо­мен­ко, по сце­на­рию сы­на Пановой - Б.Б. Вах­тина), от­ра­зив­шая впе­чат­ле­ния Пановой о по­езд­ке на во­ен­но-са­ни­тар­ном по­ез­де за ра­не­ны­ми зи­мой 1944-1945 годов. Идеа­ли­за­ция советской дей­ст­ви­тель­но­сти при­су­ща про­из­водственному ро­ма­ну «Кру­жи­ли­ха» (1947 год; Государственная премия СССР , 1948 год) и близ­кой ему по те­ма­ти­ке по­вес­ти «Яс­ный бе­рег» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год). Ав­тор про­из­ве­де­ний о де­тях, от­ме­чен­ных глу­бо­ким про­ник­но­ве­ни­ем в пси­хо­ло­гию ре­бён­ка: по­весть «Се­рё­жа» (1955 год; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1960 году по сце­на­рию Пановой совместно с Г.Н. Да­не­лия и И.В. Та­лан­ки­ным), рас­ска­зы «Ва­ля» и «Во­ло­дя» (оба 1959 года; эк­ра­ни­зи­ро­ва­ны по сце­на­рию Пановой под названием «Всту­п­ле­ние», 1963 год) и другие. В середине 1960-х годов об­ра­ти­лась к сю­же­там из древне-русской ис­то­рии: по­вес­ти «Кто уми­ра­ет» (1965), «Ска­за­ние об Оль­ге», «Ска­за­ние о Фео­до­сии», «Фео­до­рец, Бе­лый Кло­бу­чок» (все 1966), дра­ма «Тредь­я­ков­ский и Во­лын­ский» (1968), цикл рас­ска­зов о Смут­ном вре­ме­ни (изданы под об­щим названием «Сму­та» в 1980). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пье­сы «Ста­рая Мо­ск­ва» (поставлена в 1940 году, режиссер Ю.А. За­вад­ский; опубликована под названием «В ста­рой Мо­ск­ве», 1956 год), «Про­во­ды бе­лых но­чей» (1961), «Сколь­ко лет, сколь­ко зим!» (1966); ро­ма­ны «Вре­ме­на го­да» (1953 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван по сце­на­рию Пановой под названием «Ви­со­кос­ный год», 1962 год), «Сен­ти­мен­таль­ный ро­ман» (1958), по­свя­щён­ный мо­ло­дё­жи 1920-х годов; ро­ман-сказ­ка «Ко­то­рый час? Сон в зим­нюю ночь» (опубликован в 1981); ки­но­сце­на­рии («Ра­бо­чий по­сё­лок», 1965 год, и другие); книга о твор­че­ст­ве «За­мет­ки ли­те­ра­то­ра» (1972).

Сочинения:

Собр. соч.: В 5 т. Л., 1987-1989;

Мое и толь­ко мое: о мо­ей жиз­ни, кни­гах и чи­та­те­лях. СПб., 2005.