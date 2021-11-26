ОВАНЕСЯН НАР МИХАЙЛОВИЧ
ОВАНЕСЯН НАР МИХАЙЛОВИЧ - армянский певец (бас-баритон) и педагог, народный артист СССР (1964).
Сын писателя Нар-Доса. В 1941 окончил Тбилисскую конс. по классу Е.А. Вронского. Солист Грузинского (1945-1951), затем Армянского (1951-1970) театров оперы и балета. Выступал в классическом русском и западно-европейском, а также в национальном оперном репертуаре, среди многочисленных партий: Кочубей («Мазепа» П.И. Чайковского), Кончак («Князь Игорь» А.П. Бородина), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Давид-бек (одноименная опера А.Т. Тиграняна), Надир-шах («Алмаст» А.А. Спендиарова). Известный камерный певец, гастролировал за рубежом. В 1954-1963 годах преподавал в Ереванской консерватории. Награждён орденом Ленина.