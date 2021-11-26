ОССОВСКИЙ ПЁТР ПАВЛОВИЧ

ОССОВСКИЙ ПЁТР ПАВЛОВИЧ - российский живописец и график, действительный член PAX (1995), народный художник СССР (1989).

Окончил МХИ в 1950 году, среди педагогов - Д.К. Мочальский, С.В. Герасимов . Ранние работы Оссовского («В районном центре», 1956, Художественный музей, Иваново; «Три поколения», 1959, Художественная галерея, Пермь, и другие) свидетельствуют о приверженности традиционной реалистической школе. Один из создателей так называемого сурового стиля. В результате многочисленных творческих поездок по СССР и в различные страны создал циклы живописных и графических работ: «Куба» (1960-1961 годы), «Мексика» (1962-1964 годы), «Люди Сибири» (1965-1985 годы), «Чешские и словацкие мотивы» (1975-1978 годы), «Славянские портреты» (1975-1978 годы), «Болгарские новеллы» (1978-1981 годы), картины о Московском Кремле (1979-1985 годы). С середины 1960-х годов разрабатывает «Псковский цикл» - жанровые картины («Рыбаки Псковского озера», 1966-1975 годы, ГТГ; «Изборские плитоломы», 1974, Художественный музей, Нижний Новгород), портреты («Народные мастера - кузнецы Пётр Ефимов и Кирилл Васильев», 1967-1983 годы, Псковский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник; «Псковитянка», 1974, КГ, Пенза), пейзажи («Псковский кремль», 1975, и другие).

Для зрелого стиля Оссовского характерны монументальность и лаконичность композиционных построений, сдержанность выразительных средств, эпическая сила образов. Особое место в творчестве Оссовского занимают исторические композиции, связанные с прошлым Псковщины: «Пушкинская элегия» (триптих, 1980-1984 годы), «Дорога к храму» (1989), оформление «Красной палаты» в Изборске (2000-е годы). В поздний период творчества обратился к стилистике псковской школы иконописи . В 2007 году открыты постоянные экспозиции картин Оссовского: «Мир и Отчизна» (Художественный музей, Кировоград), «Псковские мотивы» (Псковский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник) и «Пушкин и земля Псковская» (Пушкинский заповедник «Михайловское»). Государственная премия СССР (1985).