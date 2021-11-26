ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - русский поэт.
Из учительской семьи. В 1940 году поступил на историко-филологический факульет Карело-Финского университета в Петрозаводске. С началом Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в народное ополчение; по окончании Челябинского танкового уч-ща служил танкистом (1942-1944 годы); был дважды ранен. После войны жил в Ленинграде; учился на филологическом факультете Ленинградского университета, окончил Литературный институт имени А.М. Горького (1954). С 1958 года член правления (c 1970 года секретарь) СП РСФСР. С 1971 года в Москве.
Дебютировал в печати в 1937 году. В центре творчества - тема войны, ратного подвига солдата: сборники «Третья скорость» (1946), «Поход продолжается» (1948) и другие. Широкую известность получило стихотворение «Его зарыли в шар земной…» (1944, опубликовано в 1946 году). В послевоенные годы Орлов создаёт портреты простых тружеников, рассказывает о природе и о людях Русского Севера (сборникики «Радуга в степи», 1952, «Городок», 1953), размышляет о месте человека в истории (поэтические циклы «Слово о Дионисии», 1959, «Сказы о Дионисии», 1967). Автор поэм «Одна любовь» (1961), «Слово о Циолковском» (1962), сборников «Колесо» (1964), «Верность» (1973; Государственная премия РСФСР, 1974), «Костры» (1978) и другие. Среди произведений Орлова: сценарий фильма «Жаворонок» (1964, совместно с М.А. Дудиным) о подвиге танкистов, оказавшихся в плену на территории Германии; книги статей «Свидетели живые» (1971), «Наедине с тобою» (1978).