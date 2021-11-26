ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ОРЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - русский поэт.

Из учи­тель­ской се­мьи. В 1940 году по­сту­пил на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факульет Ка­ре­ло-Финского университета в Пет­ро­за­вод­ске . С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны ушёл доб­ро­воль­цем в народное опол­че­ние; по окон­ча­нии Че­ля­бин­ско­го тан­ко­во­го уч-ща слу­жил тан­ки­стом (1942-1944 годы); был два­ж­ды ра­нен. По­сле вой­ны жил в Ле­нин­гра­де ; учил­ся на фи­ло­ло­гическом факультете Ле­нинградского университета, окон­чил Литературный институт имени А.М. Горь­ко­го (1954). С 1958 года член прав­ле­ния (c 1970 года сек­ре­тарь) СП РСФСР. С 1971 года в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1937 году. В цен­тре твор­че­ст­ва - те­ма вой­ны, рат­но­го под­ви­га сол­да­та: сборники «Тре­тья ско­рость» (1946), «По­ход про­дол­жа­ет­ся» (1948) и другие. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ло стихотворение «Его за­ры­ли в шар зем­ной…» (1944, опубликовано в 1946 году). В по­сле­во­ен­ные го­ды Орлов соз­да­ёт порт­ре­ты про­стых тру­же­ни­ков, рас­ска­зы­ва­ет о при­ро­де и о лю­дях Русского Се­ве­ра (сборникики «Ра­ду­га в сте­пи», 1952, «Го­ро­док», 1953), раз­мыш­ля­ет о мес­те че­ло­ве­ка в ис­то­рии (по­этические цик­лы «Сло­во о Дио­ни­сии», 1959, «Ска­зы о Дио­ни­сии», 1967). Ав­тор по­эм «Од­на лю­бовь» (1961), «Сло­во о Ци­ол­ков­ском» (1962), сборников «Ко­ле­со» (1964), «Вер­ность» (1973; Государственная премия РСФСР, 1974), «Ко­ст­ры» (1978) и другие. Сре­ди про­из­ве­де­ний Орлова: сце­на­рий фильма «Жа­во­ро­нок» (1964, совместно с М.А. Ду­ди­ным) о под­ви­ге тан­ки­стов, ока­зав­ших­ся в пле­ну на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии; кни­ги ста­тей «Сви­де­те­ли жи­вые» (1971), «На­еди­не с то­бою» (1978).