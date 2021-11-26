ОГАНЕСЯН ЭДГАР СЕРГЕЕВИЧ
ОГАНЕСЯН ЭДГАР СЕРГЕЕВИЧ - армянский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1962), народный артист СССР (1986).
Окончил Ереванскую консерваторию по классу Г.И. Егиазаряна (1953), аспирантуру при Московской консерватории под руководством А.И. Хачатуряна (1957). В 1962-1968 годах директор Армянского театра оперы и балета, в 1970-1974 годах художественный руководитель Ансамбля песни и танца Армении, в 1979-1985 годах музыкальный руководитель Телевидения и радио Армении. Одновременно в 1958-1998 годах преподавал в Ереванской консерватории (профессор с 1986 года, в 1986-1992 годах ректор). Среди сочинений: опера-балет «Давид Сасунский» (1976), опера «Путешествие в Арзрум» (1987, по А.С. Пушкину), балеты «Мармар» (1957), «Голубой ноктюрн» (1964), «Вечный идол» (1966), «Антуни» (1969) (все постановки в Ереване); для оркестра - 3 симфонии (1957-1984), Концерт-барокко (1983); камерно-инструментальные и вокальные сочинения, хоры, музыка к фильмам. Автор воспоминаний (изданы в 1998 году, на армянском языке). Государственная премия Армянской ССР (1967), Государственная премия СССР (1979).