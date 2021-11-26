ОГАНЕСЯН ЭДГАР СЕРГЕЕВИЧ

ОГАНЕСЯН ЭДГАР СЕРГЕЕВИЧ - армянский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств Армянской ССР (1962), народный артист СССР (1986).

Окон­чил Ере­ван­скую консерваторию по клас­су Г.И. Егиа­за­ря­на (1953), ас­пи­ран­ту­ру при Московской консерватории под руководством А.И. Ха­ча­ту­ря­на (1957). В 1962-1968 годах ди­рек­тор Армянского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1970-1974 годах художественный руководитель Ан­самб­ля пес­ни и тан­ца Ар­ме­нии, в 1979-1985 годах музыкальный руководитель Те­ле­ви­де­ния и ра­дио Ар­ме­нии. Од­но­вре­мен­но в 1958-1998 годах пре­по­да­вал в Ере­ван­ской консерватории (профессор с 1986 года, в 1986-1992 годах рек­тор). Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра-ба­лет «Да­вид Са­сун­ский» (1976), опе­ра «Пу­те­ше­ст­вие в Ар­зрум» (1987, по А.С. Пуш­ки­ну ), ба­ле­ты «Мар­мар» (1957), «Го­лу­бой нок­тюрн» (1964), «Веч­ный идол» (1966), «Ан­ту­ни» (1969) (все постановки в Ере­ва­не); для ор­ке­ст­ра - 3 сим­фо­нии (1957-1984), Кон­церт-ба­рок­ко (1983); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные и во­каль­ные со­чи­не­ния, хо­ры, му­зы­ка к филь­мам. Ав­тор вос­по­ми­на­ний (изданы в 1998 году, на армянском языке). Государственная премия Армянской ССР (1967), Государственная премия СССР (1979).