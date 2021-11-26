НАУМОВО

НАУМОВО - се­ло в Кунь­ин­ском районе Псков­ской области; Государственный ме­мо­ри­аль­ный му­зей М. П. Му­сорг­ско­го .

Рас­по­ло­же­но на озере Жи­жиц­кое.

Впер­вые Наумово упо­ми­на­ет­ся в 1653 году, вплоть до 1917 года при­над­ле­жа­ло дво­рян­ско­му ро­ду Чи­ри­ко­вых, из ко­то­ро­го про­ис­хо­ди­ла мать М. П. Му­сорг­ско­го Юлия Ива­нов­на (1807-1865 годы). Со­хра­нив­ший­ся ком­плекс усадь­бы сфор­ми­ро­вал­ся в 1840-1850-х годах, вклю­ча­ет деревянный главный дом, фли­гель, «мо­лоч­ную», ам­бар и оран­же­рею. Здесь у де­да, И. И. Чи­ри­ко­ва, а позд­нее у дя­ди и тё­ти, Н. И. и А. Т. Чи­ри­ко­вых, не­од­но­крат­но в 1839-1866 годах гос­тил Му­сорг­ский. В 1929-1960 годах на тер­ри­то­рии усадь­бы рас­по­ла­гал­ся сельскохозяйственный тех­ни­кум, в 1960-1970 годах его об­ще­жи­тие. В 1968 году в шко­ле села Жи­жи­ца её ди­рек­то­ром А. И. Кач­но­вым от­крыт народный му­зей Му­сорг­ско­го.

В 1969 году при­ня­то ре­ше­ние об от­кры­тии государственного ме­мо­ри­аль­но­го му­зея ком­по­зи­то­ра в Наумово (ос­но­ван в 1970 году), в 1970 году тех­ни­кум пе­ре­дал му­зею тер­ри­то­рию площадью 4 га, бы­ли ус­та­нов­ле­ны ох­ран­ные зо­ны. В 1972 году во фли­ге­ле от­кры­та пер­вая экс­по­зи­ция, в 1973 году в «мо­лоч­ной» - экс­по­зи­ция «Быт кре­сть­ян XIX ве­ка», в 1979 году - экс­по­зи­ция в главном до­ме, в 1989 году - экс­по­зи­ция «Зим­ний сад» в оран­же­рее. В 1973 году пе­ред главным до­мом ус­та­нов­лен бюст Му­сор­гско­го (скуль­п­тор А. М. Из­мал­ков). С 1979 года фи­ли­ал Псков­ско­го ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­но­го и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка. В 2008 году про­ве­де­на му­зее­фи­ка­ция се­мей­но­го скле­па Чи­ри­ко­вых на по­гос­те По­шив­ки­но, ус­та­нов­ле­на над­гроб­ная пли­та на мо­ги­ле ма­те­ри ком­по­зи­то­ра.

Фон­до­вое со­б­ра­ние на­счи­ты­ва­ет около 3 тысяч единиц хранения; сре­ди наи­бо­лее цен­ных экс­по­на­тов: но­ты «Под­пра­пор­щик-поль­ки» (1852 год; пер­вое музыкальное про­из­ве­де­ние М. П. Му­сорг­ско­го, соз­дан­ное им в 13 лет), кла­вир опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» (1874 год, издание В. Бес­се­ля) с ав­то­гра­фа­ми ком­по­зи­то­ра, 2 крес­ла из усадь­бы Му­сорг­ских, се­реб­ря­ные лож­ки сто­ло­вые и чай­ные с вен­зе­лем Му­сорг­ских и др.; но­ты с ав­то­гра­фа­ми ком­по­зи­то­ров Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва , М. А. Ба­ла­ки­ре­ва. С 1995 года еже­год­но Наумово яв­ля­ет­ся од­ним из мест про­ве­де­ния фес­ти­ва­ля русской му­зы­ки.

Близ Наумова на­хо­дит­ся деревня Ка­ре­во (вхо­дит в ох­ран­ную зо­ну му­зея) - ро­ди­на М. П. Му­сорг­ско­го; на мес­те усадь­бы (ра­зо­ре­на в конце XIX века) - па­мят­ник ком­по­зи­то­ру (1989 год; скульп­тор В. Х. Ду­ма­нян, архитектор А. В. Сте­па­нов).

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