НАГИБИН Юрий Маркович
Русский писатель, сценарист.
Учился в 1-м Моск. мед. ин-те (с 1938), затем во ВГИКе. В годы Вел. Отеч. войны служил на Волховском и Воронежском фронтах (1941–42), работал корреспондентом газ. «Труд». Печатался с 1940. Первый сб. рассказов – «Человек с фронта» (1943), за которым последовали сб-ки «Большое сердце», «Две силы» (оба 1944), «Зерно жизни» (1948), отразившие воен. впечатления. В нач. 1950-х гг. снискал известность как мастер психологич. новеллы: «Трубка» (1952), «Зимний дуб», «Комаров» (обе 1953), «Ночной гость» (1955). В духе идеологии «оттепели» – рассказы «Хазарский орнамент» и «Свет в окне» (оба 1956); повесть «Страницы жизни Трубникова» (1962), лёгшая в основу сценария ф. «Председатель» (1964, реж. А. А. Салтыков). В «охотничьем» цикле рассказов Н. проявилось влияние И. С. Тургенева: «Последняя охота» (1957), «Погоня» (1962), «Мещерская сторона» (1964) и др. Нравственная проблематика – в центре повестей «Встань и иди» (созд. в 1952–55, опубл. в 1987) – об эпохе, судьбе отца и своём отношении к нему, и «Бунташный остров» (1994) – о трагич. участи забытых обществом инвалидов войны. Автор насыщенных лиризмом автобиографич. книг: «Чистые пруды» (1962), «Книга детства» (1968–1975), «Переулки моего детства» (1971). Среди др. сочинений: многочисл. киносценарии, в т. ч. ф. «Красная палатка» (1970, реж. М. К. Калатозов) и «Дерсу Узала» (1975, реж. А. Куросава); беллетризованные очерки о деятелях рус. культуры: «Вечные спутники» (1972–1979) и «Царскосельское утро» (1983); сб. «Рассказы синего лягушонка» (1991); автобиографич. повесть «Тьма в конце туннеля», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» (оба 1994); исключительный по степени откровенности «Дневник» (опубл. в 1995).