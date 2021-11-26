МОРДАСОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
МОРДАСОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА - фамилия по первому мужу; урождённая Яркина. Российская певица - исполнительница народных песен и частушек, народная артистка СССР (1981 год), Герой Социалистического Труда (1987 год).
Потомственная народная певица, из крестьян.
Работала в колхозе, с конца 1930-х годов - в Воронеже на швейной фабрике, одновременно участвовала в художественной самодеятельности.
В 1943-1972 годы ведущая солистка Воронежского русского народного хора, затем - Воронежской областной филармонии.
Собирала (преимущественно в Тамбовской и Воронежской областях) и обрабатывала песенный фольклор, сочиняла частушки (опубликовывала в сборниках, в т. ч. «Русские народные песни и частушки, записанные от М.Н. Мордасовой», 1983 год).
Гастролировала по СССР (со второй половины 1940-х годов), в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, в т. ч. вместе с мужем - баянистом Иваном Михайловичем Руденко (1920-1997 годы), заслуженным артистом РСФСР (1958 год).
С 1985 года на Тамбовщине проводится Межрегиональный конкурс частушечников имени М.Н. Мордасовой.
Награждена орденом Ленина (1987 год).