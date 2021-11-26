МОЛДОБАСАНОВ КАЛЫЙ
МОЛДОБАСАНОВ КАЛЫЙ - киргизский композитор, дирижёр, народный артист Киргизской ССР (1974 год), Герой Социалистического Труда (1991 год).
Его отец Молдобасан Мусулманкулов - традиционный музыкант (манасчи, акын, комузист). Окончил в 1954 году Московскую консерваторию по классу дирижирования Л.М. Гинзбурга, в 1974 году - Киргизский институт искусств по классу композиции.
С 1954 года дирижёр, в том числе в 1966-1973 годы главный дирижёр Киргизского театра оперы и балета во Фрунзе (Бишкеке); при его участии осуществлены постановки опер «Манас» В.А. Власова, А. Малдыбаева и В.Г. Фере (1966 год), «Отелло» Дж. Верди (1968 год), «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (1972 год), балета «Асель» Власова (1967 год), его собственных балетов. С 1975 года преподавал в Киргизском институте искусств (с 1984 года профессор, в 1983-1986 годы ректор, с 1989 года заведующий кафедрой оперной подготовки). В 1979-1991 председатель Союза композиторов Киргизской ССР.
Основной жанр творчества - балет (всего четыре). Первый из них, комический балет «Куйручук», написан совместно с Г.Г. Окуневым (поставлен в 1958 году), в 1978 году Молдобасов Калый создал новую редакцию. Международную известность получил балет-оратория «Материнское поле» (по одноименной повести Ч. Айтматова, поставлен в 1975 году) - единственное произведение киргизской музыки, удостоенное Государственной премии СССР (1976 года). В последнем балете «Сказ о манкурте» (по роману Айтматова «И дольше века длится день», поставлен в 1987 году) композитор использовал элементы киргизского фольклора и остросовременные музыкальные средства. Среди других сочинений: кантаты, оратории, вокально-симфоническая ода «Кыргызстан» (1986 год); для оркестра - сюиты из балетов (в том числе «Жаныл-Мырза», 1983 год), «Праздничный кюу» (1983 год); камерно-инструментальные и вокальные произведения; сочинения и обработки для оркестра киргизских инструментов; музыка к драматическим спектаклям, фильмам (в том числе «Зеница ока», 1977 год).
Награждён орденом Ленина (1991 год).