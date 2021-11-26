МИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

МИНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - российский хо­ро­вой ди­ри­жёр, пе­да­гог, народный артист СССР (1988 год).

В 1950 году окон­чил Московскую консерваторию (класс В.Г. Со­ко­ло­ва). С 1949 году ра­бо­тал в раз­ных отечественных хо­ро­вых кол­лек­ти­вах. С 1972 года воз­глав­ля­ет ос­но­ван­ный им Мо­с­ков­ский ка­мер­ный хор, с ко­то­рым га­ст­ро­ли­ру­ет в Рос­сии и других стра­нах. В 1970-1980-е годы ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал воз­ро­ж­де­нию русской ду­хов­ной му­зы­ки (В. Ти­тов, П.И. Чай­ков­ский , С.И. Та­не­ев, А.Т. Гре­ча­ни­нов, С.В. Рах­ма­ни­нов). Пер­вый ис­пол­ни­тель ря­да со­чи­не­ний Г.В. Сви­ри­до­ва, В.А. Гав­ри­ли­на , Р.К. Щед­ри­на. С 1978 года профессор, в 1971-1979 годы рек­тор Государственного му­зы­каль­но-пе­да­го­гического института имени Гне­си­ных. Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей: кан­та­ты «Пе­ре­зво­ны» В.А. Гав­ри­ли­на, «Ио­анн Да­ма­скин» С.И. Та­нее­ва (с ор­ке­ст­ром под руководством М.В. Плет­нёва), хо­ро­вой цикл «Пуш­кин­ский ве­нок» Г.В. Сви­ри­до­ва. Государственная премия СССР (1982 год).