МИХАЙЛОВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ

МИХА́ЙЛОВ ЛЕВ ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский опер­ный ре­жис­сёр, народный артист РСФСР (1970 год).

В 1953 году окон­чил ГИТИС (уче­ник Л.В. Ба­ра­то­ва).

С то­го же го­да в Но­во­си­бир­ском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та (в 1958-1960 годы главный ре­жис­сёр; опе­ра «Её пад­че­ри­ца» Л. Яна­че­ка, 1958 год, и другие), в 1960-1980 годы главный ре­жис­сёр Московского музыкального те­ат­ра им. К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко (опе­ры «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , 1963 год, «Ви­ри­нея» С.М. Сло­ним­ско­го, 1967 год, «Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го, 1976 год, «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва, 1979 год, и другие).

Ста­вил опе­ры и на других сце­нах («Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го в Грузинском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та , 1967 года; «Вой­на и мир» Про­кофь­е­ва в бер­лин­ской «Ко­ми­ше опер», 1974 год). С 1970 года пре­по­да­вал в ГИТИСе (и. о. про­фес­со­ра с 1978 год), сре­ди уче­ни­ков - А.Б. Ти­тель.