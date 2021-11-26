МИХАЙЛОВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ
МИХА́ЙЛОВ ЛЕВ ДМИ́ТРИЕВИЧ. Российский оперный режиссёр, народный артист РСФСР (1970 год).
В 1953 году окончил ГИТИС (ученик Л.В. Баратова).
С того же года в Новосибирском театре оперы и балета (в 1958-1960 годы главный режиссёр; опера «Её падчерица» Л. Яначека, 1958 год, и другие), в 1960-1980 годы главный режиссёр Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (оперы «Катерина Измайлова» Д.Д. Шостаковича, 1963 год, «Виринея» С.М. Слонимского, 1967 год, «Пиковая дама» П.И. Чайковского, 1976 год, «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева, 1979 год, и другие).
Ставил оперы и на других сценах («Борис Годунов» М.П. Мусоргского в Грузинском театре оперы и балета, 1967 года; «Война и мир» Прокофьева в берлинской «Комише опер», 1974 год). С 1970 года преподавал в ГИТИСе (и. о. профессора с 1978 год), среди учеников - А.Б. Титель.