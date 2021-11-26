МЕЛЬНИЧУК Александр Саввич

Украинский язы­ко­вед, член-корреспондент РАН (1981), ака­де­мик АН УССР (1985).

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . Окон­чил фи­ло­ло­гич. ф-т Ки­ев­ско­го ун-та (1947). Уче­ник Л. А. Бу­ла­хов­ско­го. Ра­бо­тал в Ин-те язы­ко­ве­де­ния им. А. А. По­теб­ни АН УССР; с 1961 воз­глав­лял от­дел об­ще­го и слав. язы­ко­зна­ния. В 1971–78 ака­де­мик-сек­ре­тарь От­де­ле­ния лит-ры, язы­ка и ис­кус­ст­во­зна­ния АН УССР.

Ав­тор тру­дов по во­про­сам об­ще­го, срав­ни­тель­но-ис­то­рич., слав. и укр. язы­ко­зна­ния. Ис­сле­до­вал по­ня­тия сис­те­мы и струк­ту­ры в язы­ке, со­от­но­ше­ния иде­аль­но­го и ма­те­ри­аль­но­го в язы­ке. За­ни­мал­ся во­про­са­ми ме­то­до­ло­гии совр. язы­ко­зна­ния, раз­ви­тия но­вей­ших на­прав­ле­ний лин­гвис­ти­ки. Под ру­ко­во­дством и при ав­тор­ском уча­стии М. под­го­тов­ле­ны фун­дам. тру­ды «Вве­де­ние в срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ское изу­че­ние сла­вян­ских язы­ков» (1966), «Ис­то­ри­че­ская ти­по­ло­гия сла­вян­ских язы­ков» (1986). Воз­глав­лял кол­лек­тив соз­да­те­лей 7-том­но­го эти­мо­ло­гич. сло­ва­ря укр. язы­ка [«Етимологiчний слов­ник української мо­ви»; при жиз­ни М. вы­шло 3 то­ма (1982–89)].

Сочинения:

По­ря­док слов и син­таг­ма­ти­че­ское чле­не­ние пред­ло­же­ний в сла­вян­ских язы­ках. К., 1958;

Роз­ви­ток струк­ту­ри слов’янського ре­че­ния. Київ, 1966.