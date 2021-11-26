МЕЕРСОН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
МЕЕРСОН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский архитектор, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук.
Окончил МАРХИ (1954 год); с 1957 года работает в Моспроекте, с 1965 года возглавляет там мастерскую № 22, отвечающую за комплексное территориальное развитие Москвы, в т. ч. градостроительное и объёмное проектирование Ленинградского и Фрунзенского районов [застройка вдоль оси улицы Горького (ныне Тверская) - Ленинградское шоссе].
Построенный Меерсоном жилой дом на Беговой улице (1965-1973 годы) - единственное в Москве здание в эстетике «необрутализма»: многоподъездный дом приподнят над землёй на мощных железобетонных опорах, выполненных с сохранением фактуры опалубки, но визуально как «несущий» элемент воспринимаются вынесенные на фасад лестнично-лифтовые холлы, пластику и масштаб которых подчёркивают узкие окошки-«иллюминаторы».
К другим значительным постройкам Меерсона в Москве относятся: экспериментальный жилой микрорайон «Лебедь» между Ленинградским шоссе и Химкинским водохранилищем (1967-1974 годы) - 16-этажные жилые дома, поднятые над единым плоским подиумом (впоследствии аналогичные проекты были реализованы и в др. районах), гостиница «Аэростар» (1972-1980 годы), жилой дом на улице Серёгина (т. н. Красный; 1972-1974 годы), жилые комплексы на Ленинградском шоссе (1978-1981 годы) и на улице Александра Невского (1985-1988 годы), Институт общественных наук (1979-1986 годы), офисный комплекс в Палашевском переулке (1989-1991 годы).
В 1992 году основал архитектурную мастерскую «А. Меерсон с партнёрами». В рамках совместной работы этого бюро и мастерской Моспроекта № 22 была реализована реконструкция гостиницы «Националь» (1992-1995 годы), построены гостиницы «Арарат Парк Хаятт» (2000-2003 годы) и «Ритц-Карлтон» (2005-2007 годы; на месте снесённого здания гостиницы «Интурист»; все - в русле постмодернизма). Автор многих публикаций по проблемам градостроительства, формирования и проектирования жилища.