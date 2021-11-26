МАЗУРОК ЮРИЙ АНТОНОВИЧ

МАЗУРОК ЮРИЙ АНТОНОВИЧ - российский пе­вец (ба­ри­тон), народный артист СССР (1976 год).

В 1955 году окон­чил Львов­ский по­ли­тех­нический институт, в 1960 году - Московскую консерваторию (учил­ся у С.И. Ми­гая и у А.С. Свеш­ни­ко­вой), в 1963 году - ас­пи­ран­ту­ру.

3-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Дж. Эне­ску в Бу­ха­ре­сте (1961 год), 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Мон­реа­ле (1967 год).

В 1963-2001 годы со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. В 1970-1980-е годы вы­сту­пал в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), «Ла Ска­ла» (Ми­лан), «Мет­ро­по­ли­тен- опе­ра» (Нью-Йорк), в Вен­ской государственной опе­ре, Опе­ре Сан-Фран­ци­ско.

Ис­пол­нял пар­тии ли­рические и дра­ма­тические ба­ри­то­на, главным образом в русских и итальянских опе­рах; сре­ди луч­ших пар­тий: Оне­гин, Елец­кий, Ма­зе­па («Ев­ге­ний Оне­гин», «Пи­ко­вая да­ма», «Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го), Ан­д­рей Бол­кон­ский («Вой­на и мир» С.С. Про­кофь­е­ва), Фи­га­ро («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Граф ди Лу­на, Скар­пиа, Ре­на­то («Тру­ба­дур», «Тос­ка», «Бал- мас­ка­рад» Дж. Вер­ди). Вла­дел об­шир­ным ка­мер­ным ре­пер­туа­ром. Сре­ди многих грам­за­пи­сей с его учас­ти­ем - опе­ра «Ев­ге­ний Оне­гин» (за­пи­са­на три­ж­ды раз­ны­ми фир­ма­ми).

Снял­ся в ро­ли Эс­ка­ми­льо в филь­ме-спек­так­ле «Кар­мен» (опе­ра Ж. Би­зе, 1978 год, ре­жис­сёр Ф. Дзеф­фи­рел­ли; в ро­ли Кар­мен - Е.В. Об­раз­цо­ва), в за­глав­ной ро­ли - в филь­ме-опе­ре «Ри­го­лет­то» (1987 год).