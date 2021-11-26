МАШБАШ ИСХАК ШУМАФОВИЧ
МАШБАШ ИСХАК ШУМАФОВИЧ - адыгейский писатель, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
В 1957 году окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве. Дебютировал в печати в 1949 году.
Первая книга стихов - «Сильные люди» (1953 год). Автор поэтических сборников: «Мой мир» (1957 год), «О тебе я пою» (1959 год), «Гром в горах» (1960 год), «Здравствуй, аул» (1964 год), «Мой шар земной» (1971 год), «Свет высокой звезды» (1983 год), «Щедрое солнце полдня» (1979 год) и др.
В 1966 году опубликовал первый роман «Оплаканных не ждут» (русский перевод 1972 год). Событиям Великой Отечественной войны посвящён роман «Метельные годы» (1973 год). О прошлом адыгейского народа повествуют историко-революционные романы «Тропы из ночи» (1971 год, русский перевод 1973 год) и «Гошевнай» (1985 год, русский перевод 1990 год). Восстания адыгейских крестьян в XVIII веке изображены в романе «Бзиюкская битва» (книга 1-2, 1976-1978 годы, в русском переводе - «Раскаты далёкого грома», 1982 год).
Среди других сочинений: романы «Сотвори добро» (1981 год, русский перевод 1984 год), «Общий двор» (1985 год), «Жернова» (1993 год), «Хан-Гирей» (1998 год); повесть «Белая птица» (1995 год). Перевёл на адыгейский язык «Слово о полку Игореве», произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова.
Сочинения:
Собрание сочинений. Майкоп, 2001-2007. Т. 1-7.