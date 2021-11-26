МАРКОВ ГЕОРГИЙ МОКЕЕВИЧ
МАРКОВ ГЕОРГИЙ МОКЕЕВИЧ - русский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1974, 1984 годы).
Из крестьян. В 1930-1932 годах учился в Томском государственном университете. В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом. С 1956 года жил в Москве, занимал пост секретаря, c 1971 года - 1-го секретаря, в 1977-1989 годах - председатель правления Союза писателей СССР. Председатель Комитета по Ленинским и Государственным премиям в области литературы, искусства и архитектуры при Совете министров СССР (1979-1989 годы). Почётный гражданин Иркутска (1973 год), Томска (1981 год).
Дебютировал как прозаик в 1936 году. Один из ведущих представителей литературы социалистического реализма. Романы «Строговы» (часть 1-2, 1939-1946 годы; отдельное издание в 1948 году; Государственная премия СССР, 1952 год), «Соль земли» (часть 1-2, 1954-1960 годы), «Сибирь» (часть 1-2, 1969-1973 годы; Ленинская премия, 1976 год), «Отец и сын» (часть 1-2, 1963-1964 годы) в форме семейной хроники повествуют о революционных преобразованиях в сибирской деревне, идеализируя отношения крестьянства с советской властью в эпоху коллективизации. Повести «Орлы над Хинганом» (первоначальное название «Солдат пехоты», 1947-1948 годы), «Моя военная пора» (1979 год) отразили военный опыт писателя. Среди других произведений: пьесы, киносценарии, публицистика, литературная критика.
Сочинения:
Собр. соч. М., 1981–1982. Т. 1–5;
В поисках поэзии и правды: статьи о литературе. М., 1983.